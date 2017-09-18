أعلنت وزارة التربية فتح باب الترشح لمعلمي ومعلمات الوزارة بمختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام والخاص والنوعي للمشاركة في جائزة (محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي).

وقالت الوزارة في بيان صحافي إنها قررت المشاركة انطلاقا من حرصها على مثل هذه المنافسات التي تنسجم في أهدافها مع الرؤية التربوية للوزارة الرامية للارتقاء بالأداء التعليمي عبر تحفيز المعلمين المتميزين وتقدير الجهود الداعمة للعمليتين التربوية والتعليمية، لافتة إلى أنها تعتزم عن طريق قطاع التنمية التربوية والأنشطة تنظيم لقاءات تنويرية للتعريف بمعايير الجائزة وشرح آلية الاشتراك تقوم بها اللجنة العليا للجائزة.