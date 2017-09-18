القراشي: «كفاءات» يضم 54 متطوعاً وهناك ١٥٠٠ شخص استفادوا من أنشطته

دارين العلي

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ان الوزارة تحرص على دعم الأنشطة التي تطور الطاقات الشبابية العاملة في الوزارة واستثمارها على أفضل وجه انسجاما مع التوجيهات السامية.

وأضاف بوشهري في كلمة له خلال احتفالية اقامتها الوزارة بمناسبة انطلاق الدورة الثانية لفريق «كفاءات» ان وزارة الكهرباء والماء حريصة على دعم الطاقات وتشجيع افكار الشباب بعيدا عن نمطية العمل بغية استغلال امكاناتهم الابداعية واستثمارها بما يعود بالنفع على المجتمع.

وشدد على ان رعاية الوزارة ودعمها للشباب يأتي انسجاما مع التوجيهات الأميرية السامية لرعاية الطاقات الشبابية ودعمها، منوها بحرص الحكومة على إعطاء الشباب الكويتي الدور الأكبر من الاهتمام والرعاية.

ولفت الى ان حرص الحكومة واهتمامها برعاية الشباب يساهم بتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وحثهم على التزود بالعلم ومناهل المعرفة باعتبارهم الاستثمار الأفضل والثروة الحقيقية للبلاد.

من جانبها، قالت المنسق العام لـ«كفاءات» م.زينب القراشي ان «كفاءات» استطاعت خلال دورتها الأولى تنظيم 20 مشروعا منها ندوات ومبادرات وحملات توعوية.

وأوضحت القراشي ان فريق كفاءات يضم 54 متطوعا عملوا خلال الدورة الأولى بكل جهد ومثابرة، لافتة الى ان هناك نحو 1500 شخص استفادوا من أنشطة كفاءات خلال الدورة الفائتة.

وأفادت بأن حفل انطلاق الدورة الثانية شهد توزيع الاستمارات الجديدة على الراغبين في الانضمام لعضوية «كفاءات»، مشيرة الى انه تم تخصيص جناح في الدور الأرضي في مبنى الوزارة بهدف اتاحة الفرصة لاستقبال موظفي الوزارة الراغبين في التسجيل والانضمام لكفاءات.

يذكر ان فريق «كفاءات» الذي انطلق في دورته الاولى عام 2015 يعد مبادرة من وكيل الوزارة تهدف الى دعم مبادرات الشباب العاملين بالوزارة وتبني أفكارهم وتطلعاتهم وتطبيقها على أرض الواقع من خلال حلقات نقاشية وورش عمل.