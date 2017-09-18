أكد سفيرنا لدى استراليا نجيب البدر أن مشاركة غرفة تجارة وصناعة الكويت في المؤتمر الدولي للغرف التجارية المقرر أن تستضيفه مدينة سيدني في الفترة بين الـ 17 والـ 21 من سبتمبر الجاري ستسهم بشكل إيجابي بتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك لغرف التجارة الدولية.

وقال السفير البدر في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان مشاركة الغرفة بوفد برئاسة مديرها العام رباح الرباح بالمؤتمر الدولي الذي يعقد مرة كل سنتين تعكس أهمية توطيد العلاقات الثنائية مع غرف التجارة العالمية وتبادل الخبرات والتعرف على الخدمات التي تقدمها مختلف الغرف التجارية.

وأشار إلى أن هناك معرضا سيقام على هامش المؤتمر العاشر الذي ينظمه الاتحاد الدولي لغرف التجارة الدولية بمشاركة 12 ألف غرفة تجارة من أكثر من 100 دولة في العالم للتعرف على عمل العديد من الجهات المشاركة.

وأكد السفير البدر أهمية أجندة المؤتمر وهو الحدث الوحيد لرؤساء الغرف التجارية في مناقشة مواضيع مختلفة تهم غرف التجارة وتشمل المسائل المتعلقة بالأعمال والنزاعات ودفتر الإدخال المؤقت والبنية التحتية ومستقبل المنشأ واكتشاف الفرص التجارية في آسيا والباسفيك ونماذج عمل غرف التجارة والاستدامة والسياحة والتنوع في بيئة العمل وسهولة الحصول على التمويل وريادة الأعمال الشابة ومهارات الغد المستقبلية والتعامل مع الاضطرابات.