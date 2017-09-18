إطلاق التيار الكهربائي في الربع الأول من عام 2019

عادل الشنان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تسليم 2346 قسيمة في مشروع غرب عبدالله المبارك 26 الجاري، وذلك قبل الموعد المحدد الذي كان مقررا في نوفمبر 2017.

وقال المصدر انه التزاما بالوعود التي قطعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ممثلة بوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الخدمات ياسر أبل بشأن تسليم 1649 قسيمة واقعة في مشروع غرب عبدالله المبارك خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك قبل الموعد المحدد للانتهاء من تسليم 5201 قسيمة الذي كان مقررا في نوفمبر 2017 أصدرت «السكنية» قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتسلمها رسميا من المقاول. وقال مصدر مسؤول انه وبناء على توجيهات الوزير ياسر أبل وبمتابعة إدارتي التنفيذ والتنسيق والبرامج استطاعت المؤسسة الالتزام بالوعود التي قطعتها أمام المواطنين في الزيارة الوزارية الأخيرة للمشروع، مبشرا بأنه تم رفع أعداد القسائم المنوي تسلمها إلى 2346 قسيمة وهي ما تشكل أكثر من 45% من إجمالي عدد القسائم.

وأضاف ان اللجنة باشرت فعليا أعمال التدقيق وفحص الأعمال الخاصة بالقسائم قبل تسليمها للمواطنين أصحاب التخصيص، لافتا إلى تحديد 26 الجاري موعدا لتسلمها من قبل المقاول يليها إعلان موعد استدعاء المواطنين للحصول على أوراق التسليم الفعلية.

ولفت إلى أن العمل جار للتنسيق مع بلدية الكويت بشأن تسليم أذونات البناء لأصحاب القسائم بعد تسلم الأوراق والشهادات اللازمة من قبل إدارة خدمة المواطن في «السكنية»، مشيرا إلى أن البلدية ستطبق نظامها الآلي في إصدار الرخص لمشروع غرب عبدالله المبارك.

وعن نسب الأعمال الإجمالية للمشروع بين المصدر انها تجاوزت 88% حتى شهر سبتمبر الجاري منها 97% أعمال شبكة الصرف الصحي و78% لأعمال الطرق، لافتا إلى الانتهاء من أعمال شبكة مياه الأمطار ومحطات الكهرباء الفرعية، حيث تم تسلمها فعليا من قبل الفرق الهندسية التابعة للمؤسسة.

وفيما يتعلق بالمباني العامة، أكد حرص الوزير أبل على تنفيذ توجه المؤسسة في إنشائها تزامنا مع عملية بناء المواطنين لقسائمهم لتفادي أي تأخير ولتقديم الخدمات العامة المناسبة لهم وفي أسرع وقت ممكن، مضيفا إلى وجود تنسيق بين «السكنية» والشركة المعنية في كوريا لتوريد المولدات الكهربائية للتعجيل في عملية إطلاق التيار الكهربائي تحت إشراف إدارة التنفيذ، متوقعا ان يتم تشغيلها تدريجيا ابتداء من الربع الأول من العام 2019.