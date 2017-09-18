أعلن رئيس فريق الطوارئ الخاص بإجلاء الرعايا الكويتيين من مناطق إعصار «إيرما» القنصل العام لدى لوس انجيليس فيصل الهولي ان عمليات خطة الطوارئ شارفت على الانتهاء.

وأكد الهولي في تصريح خاص لـ «كونا» أن الفريق في طريقه لإعادة الرعايا وخاصة المرضى منهم في ولاية فلوريدا ولا سيما ميامي وتامبا وذلك بعد التأكد من توافر الأمن والأمان لهم والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء.

وشدد على أن الفريق ملتزم بالارشادات التي تصدر عن السلطات المحلية والجامعات والمستشفيات في المناطق المتضررة.

وأضاف أن بعض الرعايا غادروا في اليومين الماضيين بناء على رغبتهم وبسياراتهم الخاصة وذلك بعد أن تحقق الفريق من وجهتهم وطرق مسار عودتهم فترك الخيار لهم بالعودة أو البقاء إلى حين مغادرة الجميع ومرافقة موكب الحافلات وهذا ما يفضله الفريق.

وتوجه الهولي بالشكر الجزيل الى كل من ساهم في إنجاح هذه المهمة كما خص بالشكر القيادة العليا للكويت وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «الذي لم يتوان عن متابعة والسؤال يوميا عن أحوال أبنائه الطلبة والمواطنين الذين تم إجلاؤهم إلى مدينة أتلانتا وكذلك سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والذي بادر وأمر بتشكيل فريق الطوارئ فور صدور أوامر الإخلاء من السلطات المحلية في ولاية فلوريدا وظل متابعا لكل الإجراءات والخطوات التي يتم اتباعها بالإضافة لوزيري الدفاع والداخلية اللذين سخرا كل إمكانات مكاتبهما الفنية وأمرا بالمشاركة ضمن الفريق ومتابعتهما لمجريات الأمور على مدار الساعة وأخيرا وليس آخرا وزير التربية والتعليم العالي الذي كان له دور رئيسي في تسهيل وتسخير مهام الملحق الثقافي وإمكاناته».