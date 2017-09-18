أعلن الرئيس التنفيذي لمركز الأنوار لتخريج حفظة للقرآن د.خالد الحبشي عن تدشين عدد من البرامج العلمية للعام الدراسي 2017/2018م وذلك بدعم من الأمانة العامة للأوقاف ممثلة في الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه.

وقال الحبشي في تصريح صحافي إن المركز يفتتح العام الدراسي بسلسلة برامج «مفاتيح فهم الكتاب والسنة»، حيث يقيم المركز ثلاث برامج علمية في كل من علم النحو والبلاغة ومصطلح الحديث خلال الفترة الممتدة من الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري وحتى الرابع عشر من شهر ديسمبر المقبل من هذا العام. وأوضح الحبشي أن مركز الأنوار له إسهامات كبيرة وكثيرة في تعليم العلوم الشرعية المرتبطة بفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فهما صحيحا، وذلك بهدف حماية أبنائنا من الأفكار الهدامة والمتطرفة والغريبة والدخيلة على سماحة ووسطية ديننا الإسلامي الحنيف وعادات وتقاليد مجتمعنا المحافظ، وأشاد بالدور الكبير والدعم السخي الذي تقدمه الأمانة العامة للأوقاف ممثلة في الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه للمركز.

وأضاف قائلا: إن المركز أقام منذ تأسيسه وحتى الآن 43 برنامجا علميا تم فيها تدريس 65 متنا من متون العلم، لعدد 950 طالبا، ومن هذه البرامج التي أقامها مركز الأنوار مجلس سماع لمتن الأربعين النووية للإمام النووي بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السابع عشر من أغسطس 2017م لطلبة البعوث غير الناطقين باللغة العربية، شارك فيه ما يقرب من 30 مشاركا من جمهورية تركيا وصربيا وأميركا وطاجيكستان والجبل الأسود في زيارة للكويت لتعلم العلوم الشرعية والعربية وقد أجيز المشاركون في مجلس السماع برواية الأربعين النووية بالسند المتصل إلى مؤلفها الإمام النووي.