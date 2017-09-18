اعلن مدير إدارة النشاط الخارجي في بيت الزكاة عادل الجري عن وصول الدفعة الأولى من الإغاثة العاجلة إلى النازحين من مسلمي الروهينغا في المنطقة الحدودية الفاصلة بين دولتي ميانمار وبنغلاديش بتوجيهات مباشرة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية (رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة).

وكان قد وجه الوزير بتخصيص 1.5 مليون دولار من بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف، كمساعدات عاجلة لإغاثة تلك الأقلية المسلمة لمساعدتهم على مواجهة الظروف التي يمرون بها في ظل هذه الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وللحيلولة دون وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح والتخفيف من معاناتهم.

وأوضح الجري أنه واستمرارا لنهج بيت الزكاة، وبفضل دعم أهل الخير والمحسنين في الكويت، فقد سيرت تلك القوافل الإغاثية بالعديد من المساعدات العاجلة المتنوعة بين السلال الغذائية والملابس ومستلزمات الإيواء من خيام وأغطية، إضافة لبعض المستلزمات المنزلية.

وبين الجري أنه بالإمكان التبرع لصالح نازحي الروهينغا من خلال الموقع الإلكتروني لبيت الزكاة والمراكز الإيرادية للبيت، والموجودة في مختلف مناطق الكويت، ومن خلال صالات المتبرعين في كل من المقر الرئيس لبيت الزكاة في جنوب السرة وفروعه، كما يمكن التواصل بالواتساب على رقم (94443366) للرد على كل الاستفسارات المتعلقة بهذا الموضوع.