أعلن المدير العام في جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية وليد السيف عن موعد انطلاق حملة دعم مخيم الأمل الطبي في قرغيزيا بالتعاون مع فريق الأمل الطبي الجراحي والذي يرأسه د. هشام بورزق (استشاري جراحة الحروق والتجميل) وذلك في يوم السبت القادم الموافق 23/9/2017 م وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية ووزارة الشؤون ممثلة بإدارة الجمعيات والمبرات الخيرية حيث يقيم فريق الأمل الطبي بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية «المخيم الثاني للجراحة في جمهورية قيرغيزيا».

وأكد السيف في تصريح صحافي أن هذه الحملة تأتي استكمالا للمخيم السابق في قرغيزيا والذي تم من خلاله علاج مئات الحالات المستعصية من النساء والأطفال بفضل الله عز وجل ثم دعم الإخوة المحسنين، وذلك استمرارا لسلسلة البرامج الطبية السنوية المتميزة التي تقوم بها جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية لعلاج الفقراء والمحتاجين في أفريقيا وآسيا.

وأوضح السيف أن هذه الرحلة تنطلق بعد تنظيم وترتيب مستمر من قبل فريق الأمل الطبي وجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية وجمعية العون المباشر، حيث يتكون الفريق الطبي الذي سيغادر إلى قرغيزيا من 32 فردا بأفضل الخبرات العلمية كشعاع أمل جديد لإخوة لنا في الإنسانية ليزيل الألم ويبعث الأمل.

ودعا السيف الإخوة المحسنين والأخوات المحسنات لدعم هذه الرحلة الطبية ولتخصيص زكاتهم وصدقاتهم وذلك عبر زيارة مقر جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية في منطقة القادسية أو عبر خط الجمعية (96666698) او (1802444) أو عبر التبرع بالموقع الالكتروني alnouri.org

ومن جانبه أوضح د. هشام أبورزق استشاري جراحة التجميل والحروق ورئيس فريق الأمل الطبي الجراحي بأن هذا المخيم الجراحي الطبي يتم تنفيذه بأيدي أطباء كويتيين استشاريين متطوعين بالإضافة إلى هيئة تمريضية وفنية ذات مستوى عال من الكفاءة والخبرة.

وأشار أبورزق الى أن الهدف الأساسي من هذا المخيم الطبي إجراء عمليات جراحية في مختلف التخصصات وتقديم المساعدات الطبية للمستحقين والمحتاجين والمساهمة في محاربة الفقر والمرض بتحسين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.