كرم وكيل وزارة العدل المساعد رئيس الإدارة العامة للخبراء خالد الدخيل نائب رئيس الإدارة العامة للخبراء لشؤون خبراء الفروانية صلاح الفاضل بمناسبة تقاعده عن العمل.

وقد ضم حفل التكريم عددا من مسؤولي وموظفي قطاعات الوزارة الذين حرصوا على الحضور لتقديم الشكر والتقدير إلى زميلـهم صلاح الفاضل وتثمين دوره ومسيرة عمله في الوزارة والتي ساهم خلالها بجهود مخلصة أثرت العمـل وأعـلـت الـمصلحة العامة.

كما أمل الموظفون التوفيق والسـداد لزميلهـم صلاح الفاضل في اهتماماته ومسيرة حـيـاته المقـبلــة، متمنين له دوام النجـاح وإدراك الطـمـوحـات كـافـة.