استقبلت رئيسة مجلس إدارة نادي الصحافة والإعلام الزميلة أميرة عزام أول من أمس ضيوف الكويت المكرمين في احتفالية أفضل الإعلاميين العرب في المجال الإنساني والاجتماعي ٢٠١٧ ضمن الاحتفال بالذكرى الثالثة لتكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قائدا للعمل الإنساني.

وقد استقبل النادي ضيفه من الإمارات الإعلامي احمد اليماحي من خلال الأطفال غرور صفر وريناد محمد ودانة الأيوبي وليال الأيوبي، ومن مصر الإعلامية الفنانة منى عبدالغني.

وبين ابتسامات الأطفال الممزوجة بأغان وطنية وبصيحات ألوان العلم الكويتي رحب الأطفال جنى الفيلكاوي والزين بوراشد وزينة الصفار وتالين الفيلكاوي ودارين الهاجري ودلع السعدي وسارة العبدالرزاق وخالدة الفيلكاوي بالضيوف الإعلاميين من لبنان وهم ماتيلدا فرج الله وطارق سويد وطوني خليفة.

وقد ثمن نادي الصحافة والإعلام جهود كل من رجال الداخلية وإدارة العمليات والزيارات لدورهم الكبير في تسهيل جميع التصاريح والإجراءات، والراعي الذهبي.