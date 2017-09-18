عادل الشنان

نظمت جمعية أصدقاء النخلة احتفالية ‏يوم النخيل العربي ضمن فعاليات الموسم التدريب الزراعي الثاني والذي تنظمه الجمعية للسنة الثانية على التوالي ‏بتاريخ 15 سبتمبر سنويا، ‏حيث انها من الفعاليات التي أقرتها الجامعة العربية عام 1981.

وقال رئيس جمعية أصدقاء النخلة د.عادل دشتي ان فعالية هذا العام تأتي تخليدا لذكرى المزارع الفلسطيني الفقيد نعيم العيساوي ‏الذي كانت له مساهمات ومشاركات كبيرة جدا وجهود مشكورة لزراعة النخيل في الوطن العربي وفي فلسطين تحديدا، مؤكدا سعي الجمعية لإقامة هذه الفعالية سنويا بشكل منتظم.

واشار دشتي ‏الى ان الفعالية أقيمت في حديقة بوليفارد في منطقة السالمية بمشاركة فرق من داخل الكويت وخارجها ‏بحضور عدد من المهتمين بالنخيل والتمور وبحضور قنصل سفارة فلسطين في الكويت.

وتضمنت الفعاليات عرضا مرئيا يعبر من خلال فيلم قصير عن حياة الفقيد نعيم العيساوي، وكلمة ألقتها ابنة الفقيد على الحضور الى جانب توزيع جوائز على الفرق البيئية التطوعية التي شاركت في الملتقى الأول للفرق التطوعية البيئية، كما تضمنت الفعالية افتتاح معرض عن زراعة النخيل وزراعة فسيل نخيل في حديقة البوليفارد يحمل اسم الفقيد العيساوي.