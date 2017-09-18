بن خواش: الإنجاز يكون بإنتاجية الموظف وليس بالبصمة

العنزي: البصمة الإلكترونية تسبب الكثير من الامراض وتنقل الفيروسات الضارة والسامة

أسامة أبو السعود

وصف النائب علي الدقباسي قرار تطبيق البصمة على المهندسين والشرائح المهنية والفنية بأنه قرار خاطئ وغير مدروس لأنه لا يراعي ظروف الشرائح المستهدفة وطبيعة عملها، مشددا على ان العبرة دائما بالإنتاج والإنجاز وليس فقط ببصمة الدوام.

وتساءل الدقباسي خلال ندوة اقامها تجمع المهندسين الكويتيين مساء أمس الاول بديوانية م.عويد العتيبي بمنطقة خيطان بحضور عدد من المهندسين والأكاديميين والمعنيين بالقضية عن دور مجلس الخدمة المدنية الذي يفترض فيه تنظيم آلية العمل في الجهات الحكومية، مضيفا ان «الكل يعلم مدى حجم التدهور والتراجع الذي تعاني منه جميع وزارات ومؤسسات الدولة، ولهذا كنا نتطلع الى دور مهم من ديوان الخدمة المدنية إلا أن أغلب قراراته جانبها الصواب، فهناك ارقام مخيفة من البطالة من شباب وفتيات الكويت التي تنتظر فرصة العمل ويجب ان تكون هذه المهمة من أولى أولويات ديوان الخدمة لا أن ينشغل بالبحث عن مضايقة الموظف الكويتي.

وقال الدقباسي ان هناك اثارا سلبية كثيرة تترتب على تطبيق قرار البصمة منها ضياع ساعات العمل وذلك بسبب انشغال الموظفين العاملين في المهن الميدانية كالمهندسين والفنيين في البحث عن الأجهزة المخصصة للبصمة مما يجعلهم يتركون العمل ويتجهون الى مقار اعمالهم في الصباح وفي ختام الدوام وهذا ما يعد هدرا للوقت والجهد وهو ما ينعكس سلبا على إنجاز المشاريع الميدانية.

وطالب الدقباسي ديوان الخدمة المدنية التفرغ للقضايا التي تهم المجتمع أفضل من الانشغال فيما لا ينفع ولا يفيد فلدينا الكثير من القضايا التي تحتاج عمل جاد من مجلس ديوان الخدمة المدنية لإيجاد حل جذري لهذه القضايا وفي مقدمتها تكويت الوظائف في وزارات ومؤسسات الدولة وتوفير فرص عمل لطوابير الانتظار من كلا الجنسين.

مواقع مختلفة

ومن جانبه أكد رئيس تجمع المهندسين الكويتيين م.محمد بن خواش رفض التجمع لقرار تطبيق بصمة الدوام على العاملين في المواقع المختلفة. وطالب بتوفير بصمة الدوام في المواقع الخارجية او إعفائهم من البصمة نهائيا لعدم تعطيل العمل وتوفير بيئة صحية لإنتاج المهندسين والفنيين والعمال.

وأشار الى ان تحديد الإنجاز يكون عن طريق إنتاجية الموظف وحجم ما يبذله من جهود لخدمة الوطن في اي موقع وليس عن طريق البصمة والدوام فقط. ونحن لسنا دعاة تسيب او إهمال في العمل ولكننا نسعى لتحسين إنتاجية الموظف وخاصة في المواقع خارج مقار العمل.

أما م.نايف العساف فقال ان قرار البصمة جعل معيار التميز في العمل هو الالتزام بالبصمة وليس النظر الى الانتاجية وما حققه كل مهندس في ميادين العمل. وموضوع الانتاجيه اهم بكثير من البصمة لان ما يقوم به المهندس من عمل يحتاج الى التوقف عنده كثيرا لانه يقوم بعمل مهم يخدم التنمية في البلد.

الإيدز والوبائي الكبدي

ومن جانبه قال استاذ القانون د.محمد العنزي ان هناك دراسة لأحد اطباء مصر اثبتت فيها ان البصمة الالكترونية تسبب الكثير من الامراض وتنقل الفيروسات الضارة والسامة كالتهاب الكبدي الوبائي والايدز ولهذا يجب الغاء البصمة لما لها من اضرار صحية جسيمة على صحة الإنسان، مشيرا الى ان مهنة المهندس والطبيب هما أخطر وظيفتين سيعاني من يعمل بهما من تطبيق نظام البصمة ولهذا يجب اعادة النظر في آلية التطبيق خاصة ان اللوائح المنظمة للعمل اعطت الحق للمسؤول المباشر التحقق من التزام الموظفين بساعات العمل ولهذا فإن الاعفاء من البصمة لا يعني الاعفاء من ساعات العمل.