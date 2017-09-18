أسامة دياب

أكد السفير الهندي لدى البلاد سونيل جين أنه تم التوصل الى اتفاق مع الجانب الكويتي تعود بمقتضاه العمالة المنزلية الهندية من النساء الى العمل في الكويت دون الحاجة الى ضمان بنكي يقدر بـ 2500 دولار، والذي كانت تشترطه الحكومة الهندية لعودة العمالة المنزلية من النساء.

ولفت جين، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، الى ان الحكومة الهندية قامت بإلغاء هذا الشرط، موضحا ان الاتفاق بين الجانبين ينص على ان يتم استقدام العمالة الهندية من النساء عبر 6 وكالات توظيف حكومية هندية.

وشدد جين على ان العمالة الهندية مشهود لها بالكفاءة ولم يكن لديها أدنى مشكلة في عملية الاستقدام، والحظر السابق كان يخص العمالة المنزلية من النساء.

وبين جين انه لا يوجد أي مانع الآن يعوق استقدام العمالة المنزلية الهندية من النساء من جهة الجانب الهندي، وجار التنسيق مع حكومة الكويت بهذا الخصوص.