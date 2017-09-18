أسامة أبو السعود

كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن تدشين عدد كبير من خدمات وزارة العدل المهمة خلال الأسبوع الجاري منها موقع وزارة العدل على شبكة الإنترنت وابلكيشن على الهواتف الذكية لإنجاز المعاملات بكل سهولة تسهيلا على المراجعين وإنهاء أي ازدحام داخل أروقة الوزارة.

وقال الوزير العزب في تصريحات لـ «الأنباء» ان وزارة العدل ستطرح مناقصة للشركات المتخصصة في مجال الخدمات الإلكترونية لتوريد أجهزة الخدمة الذكية وتوزيعها على مختلف المحاكم وإدارات الوزارة لإنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر.



ولفت الوزير العزب إلى أن أجهزة الخدمة الذكية kiosk انطلقت في اغسطس الماضي بمقر وزارة العدل بمجمع الوزارات، لافتا إلى انها توفر 75 خدمة الكترونية يستطيع المراجع سواء كان مواطنا أو مقيما استصدارها فورا، كما أنها كذلك تسهل عمل الموظفين في إنجاز معاملاتهم الشخصية.