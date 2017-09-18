فرج ناصر

أكد الوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة الأشغال م. أحمد الحصان ان الازدحام المروري يكون غالبا في الطرق الرئيسية بالقرب من التقاطعات إما بسبب وجود إشارات مرورية تتطلب الانتظار، أو بسبب الرامبات ذات الحارات القليلة،

او عند خروج الطلبة من المدارس بالشوارع الداخلية وذلك لوجود عدد كبير من السيارات في مكان واحد ووقت واحد.

وأوضح الحصان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مشكلة الازدحام في الكويت بدأت بالتفاقم في السنوات الأخيرة بسبب ازدياد عدد السيارات المرخصة والتي ارتفع عددها من مليون سيارة إلى حوالي مليونين وربع المليون في خلال مدة قصيرة، ما أدى إلى إضعاف مستوى الخدمة على الطرقات.

وقال الحصان ان من ابرز حلول القضاء على الأزمة المرورية الآتي:

1 ـ تطوير النقل الجماعي.

2 ـ عمل فروقات في أوقات الدوام بين الجهات الحكومية.

3 ـ تقليص كمية التراخيص للمركبات.

4 ـ استخدام الرقم الفردي للسيارات يوم والزوجي يوم آخر.

5 ـ عدم تجديد تراخيص المركبات القديمة.

6 ـ عدم السماح للطلبة بالتسجيل للدراسة في غير مناطقهم السكنية الحقيقية.

7 ـ تسهيل مهمة القطاع المعني بالطرق لتطويرها بأسرع وقت.