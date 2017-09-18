شارك وفد من ديوان المحاسبة في مؤتمر اليوروساي الثالث للشباب بعنوان «آخر المستجدات» والذي عقد في تالين ـ جمهورية استونيا خلال الفترة 11-14 سبتمبر 2017 وذلك بدعوة من جهاز الرقابة الأعلى الأستوني.

وضم وفد الديوان المشارك في المؤتمر كلا من مدقق أول في إدارة الرقابة على الشركات فاطمة المنيفي، ومدقق أول في إدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية ريم المعتوق، ومدقق مشارك في إدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية عبدالعزيز الماجد، ومنسق أول علاقات دولية في إدارة التدريب والعلاقات الدولية إبراهيم الكندري.

وقال عضو الفريق إبراهيم الكندري ان المؤتمر قد توصل إلى عدة توصيات رئيسية وأهمها التعويل على المدققين الشباب في الإسهام بجميع الإمكانيات لدعم تطوير الأفكار والخبرات لقواعد البيانات الضخمة، وضرورة دعم إقامة مثل هذه المؤتمرات بين الشباب استثمارا في النتائج الخاصة بالتواصل والتفاعل بين مختلف دول المنظمات والأجهزة ذات الصلة واشراكا للخبرات بينهم.

وأضاف الكندري أن المؤتمر أوصى بإشراك أكبر عدد من المنظمين من مختلف الدول تنويعا للخبرات والأفكار في تنظيم المؤتمر القادم للشباب في لندن 2019، وتوثيق الحلول والنتائج التي يتم التوصل لها من التحديات الحالية وتعميمها على أجهزة الرقابة والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وأوضح الكندري أن التوصيات أكدت على ضرورة تعميم الخبرات والتجارب المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة الإلكترونية في مختلف أوجه المجتمع طمعا في التحسين والتطوير، ومشاركة التجارب والخبرات بين مختلف الأجهزة الرقابية في مجال التحديثات المتاحة المتعلقة بالتعامل مع قواعد البيانات الضخمة في ظل التحديات الحالية.

جدير بالذكر ان ديوان المحاسبة بالكويت قد شكل فريق عمل لتنظيم ملتقى ديوان المحاسبة للشباب 2017 والذي سيعقد خلال شهر نوفمبر من هذا العام تزامنا مع اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي 2017، إذ يحرص ديوان المحاسبة على تشجيع الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم في جميع القطاعات، مع تحفيزهم للمشاركة بأفكارهم المختلفة لتطوير العمل في الديوان.