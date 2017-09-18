استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين، عند مستوى 0.301 دينار، كما استقر اليورو عند مستوى 0.359 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.409 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 0.313 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وكانت بيانات رسمية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قد أظهرت تراجعا بشكل غير متوقع في أغسطس الماضي مما أضعف من حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد الأميركي وقدرته على النمو الاقتصادي الكلي للربع الحالي.