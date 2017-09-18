دارين العلي

أصدرت الهيئة العامة للبيئة اليوم، بياناً أعلنت فيه عن رصدها لتسرب نفطي في المنطقة البحرية الجنوبية "راس الزور"، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية ومع مجموعة العمليات البحرية التابعة لشركة نفط الكويت، للسيطرة عليه ومكافحته، مؤكده أنه سيتم تقييم حجم ومسببات مصادر التسرب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاهها.

ومن جانبها ذكرت وكالة "رويترز" أن مؤسسة البترول في البلاد، ترصد بقعة زيت مجهولة المصدر مقابل محطات الزور لتوليد الكهرباء والماء، وأن المؤسسة ووزارة الداخلية يقومان بعملية مسح جوي لتتبع البقع النفطية.