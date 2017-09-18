تمديد فترة التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) إلى وقت طرح العقد الجديد مع الشركات المحلية والعالمية

حنان عبد المعبود

قال وزير الصحة، د.جمال الحربي، اليوم الاثنين ،إن التغطية التأمينية (عافية) الجديدة ستشمل كبار السن والمتقاعدين وربات البيوت إضافة إلى زيادة في تغطية بعض الأمراض والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش حضوره يوم العمل التطوعي لرعاية كبار السن ،والتي نظمته مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار السنوية.

واكد الوزير الحربي أن بطاقة (عافية) الجديدة تشمل أمراض وضع دعامات القلب لعمليات القسطرة وأمراض تبديل الركب والمفاصل والأورام الحميدة والخبيثة وزراعة الأسنان الثابتة بالإضافة إلى صرف المستلزمات الطبية مثل الكرسي المتحرك لمن يحتاجه.وأضاف أنه سيتم تمديد فترة التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) إلى وقت طرح العقد الجديد مع الشركات المحلية والعالمية.

واعرب عن شكره لاهتمام صاحب السمو في وضع جائزة لتعزيز صحة كبار السن عالميا تحت مظلمة منظمة الصحة العالمية في جنيف والتي تقوم بإعطاء الجائزة للفائز بتعزيز صحة كبار السن.

وأفاد الوزير الحربي أن الوزارة أنشأت مركزا لكبار السن في منطقة الروضة يهتم برعاية وتأهيل كبار السن بالاضافة الى عمل سجل بيانات لتاريخهم الصحي ومعرفة الأمراض المزمنة الغير معدية.

وكشف عن بدء تنفيذ برنامج للمسح الصحي لكبار السن بهدف توفير بيانات وسجل معلومات كامل للتعرف على التاريخ الصحي للرعيل الأول والأمراض المزمنة التي يعانيها هؤلاء للوقاية والتصدي لها ولعوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية والسكري لكبار السن من عمر 65 سنة فما فوق.

وشدد الحربي على حرص وزارة الصحة الدائم والمستمر بكبار السن وإعداد خطة وبرامج عمل خاصة للاهتمام بالرعيل الأول ويتجلى ذلك في إنشاء إدارة مختصة بصحة كبار السن،مثمنا في الوقت ذاته جهود مبرة البغلي للاهتمام بصحة الرعيل الأول للعام السابع على التوالي بالتعاون مع وزارة الصحة وتنظيم جائزة الرعاية بكبار السن، وكذلك تدريب 120 متطوعا من أطباء وهيئة تمريضية بالتنسيق مع جامعة الكويت التي أشرفت على التدريب.