وقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، م.عصام المرزوق، اليوم ، عقد أعمال توريد وتمديد كيبلات أرضية جهد (132 كيلو فولت) وكيبلات ألياف ضوئية مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من دولة الكويت (المرحلة الثالثة).

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العقد يتضمن توريد وتمديد كيبلات أرضية بقيمة 16 مليون دينار (نحو 53 مليون دولار أمريكي) جهد (132 كيلو فولت) لربط محطات التحويل الرئيسية جهد (132/11 كيلو فولت) بالشبكة الكهربائية بهدف تقوية الشبكة الكهربائية في كل من منطقة سلوى ومنطقة الضجيج وكذلك لإيصال التيار الكهربائي لمشروع السجن المركزي ومشروع النسيم الإسكاني.