قالت الهيئة العامة للصناعة، اليوم الاثنين، إنها تدرس حاليا بعض الأسواق الإقليمية لتسويق المنتجات الكويتية في الأسواق العالمية في ضوء ما يتميز به المنتج الكويتي من جودة وسعر مناسبين.

وقال الوكيل المساعد ونائب المدير العام لقطاع الصادرات الصناعية في الهيئة محمد العجمي، على هامش افتتاح معرض الفندقة العالمي (هوتيل شو) في امارة دبي إن الهيئة تقدم الدعم للشركات الصناعية الكويتية لتتمكن من تعزيز إمكانياتها في التصدير.

وأضاف أن الهيئة نظمت جناح دولة الكويت الذي يضم المصانع المحلية المتخصصة في الأغذية والتغليف وصناعة السجاد.

وذكر أن الجناح الكويتي لاقى استحسان الزوار لما تتمتع به الصناعات الكويتية المعروضة من ومواصفات ذات جودة عالية، معتبرا أن المشاركة فيه يعد فرصة لدخول الصناعة الكويتية إلى الأسواق العالمية.

واوضح العجمي ان المعرض ساهم في تسويق المنتج الوطني "اضافة الى عقد العديد من المفاوضات والاتفاقيات المبدئية لشركاتنا الصناعية مع بعض المستثمرين المشاركين في المعرض".

ويستضيف المعرض مجموعة واسعة من الشركات الصناعية المختلفة من عدة دول لاسيما الشركات المختصة بصناعة الغذاء ومعدات تجهيز المطابخ والفنادق وانظمة التغليف وغيرها.

وتشارك ست شركات صناعية كويتية في معرض الفندقة العالمي بدبي (هوتيل شو) وهي شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة الألبان الكويتية الدنماركية (كي دي دي) والشركة الكويتية للصناعات الغذائية والشركة الكويتية لصناعة مواد التغليف و(صناعات الشرهان) ومصنع(يوريكان) للسجاد.