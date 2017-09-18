الدعوى: القرار يخالف قانون الرسوم الصحية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتبار البلاد مركزا إنسانيا

عبدالكريم أحمد

تلقت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دعوى تطالب بإلغاء قرار وزارة الصحة القاضي بفرض رسوم إضافية وزيادة أسعار الخدمات الصحية على المقيمين، وحددت يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل موعدا لعقد أولى جلساتها.



وتطالب الدعوى بإلغاء القرار رقم 293 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017 بزيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير الكويتيين المقيمين والمسجلين بنظام التأمين الصحي.



وترجع الدعوى المقامة من المحامي هاشم الرفاعي طلبها إلى أنها ترى مردودا سلبيا من القرار المطعون ضده وتسببه بضرر كبير على المواطنين قبل الوافدين، إضافة إلى الضرر الذي يلحق بسمعة الكويت المعروف أنها مركز الإنسانية وبلد السلام وأن سمو أمير البلاد هو قائد الإنسانية ولم تبق بقعة في الأرض إلا وقد وصل إليها العمل الإنساني الكويتي.



ولفتت الدعوى إلى أن القرار الوزاري المطعون فيه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان، مضيفة أن القانون الصادر عام 1999 بشأن الرسوم الصحية لا يجيز فرض رسوم جديدة على المشمولين بالضمان الصحي أو زيادة على الرسوم الحالية، كما لا يمكن لأي قرار وزاري أن يتعارض مع قانون نافذ.