الصالح: إنجاز نحو 1714 قراراً تعليمياً لذوي الإعاقة منذ بداية العام

استمرار الاجتماعات التنسيقية بشأن تفعيل مواد قانون 8/ 2010 الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة في «الخاص» كريم طارق

اشاد نائب قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ماجد الصالح بجهود العاملين في القطاع لإنجاح العام الدراسي وتنظيم العمل في القطاع التعليمي، وأشار إلى انه منذ بداية العام وحتى الآن تم إنجاز نحو 1714 قرارا تعليميا لأبنائنا من فئة ذوي الإعاقة من قبل لجنتي الاختبارات والمقاييس، ودراسة الحالات، واصفا هذا الرقم بالضخم خاصة في ظل ما تطلبه كل حالة بمفردها من وقت يستغرق ساعة أو ساعتين لتطبيق اختبارات الذكاء.

جاء ذلك في تصريح صحافي صباح أمس على هامش رعايته وحضوره حفل ختام الدورات التدريبية الصيفية الذي أقامته إدارة التأهيل المهني للمعاقين في جنوب الصباحية.

وأوضح الصالح أن أعضاء فريق الزيارات والمقابلات وفريق المتابعة والرقابة قاموا بجهود كبيرة طوال الشهور الثلاثة الماضية لإنجاح بداية العام الدراسي وتنظيم العمل، لافتا إلى أن أبواب القطاع مفتوحة للجميع «ونحن سائرون على هذا النهج لتطوير وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتأهيلية لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع.

وكشف الصالح عن استمرار الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وشركات القطاع الخاص بشأن تفعيل مواد قانون 8/ 2010 الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، موضحا أن الهيئة اجتمعت مع «القوى العاملة» و«برنامج إعادة الهيكلة» وممثلي الشركات للتأكيد على توظيف العاقين بحسب القانون، مبينا أن الهيئة أمهلت الشركات في «الخاص» مهلة لتعديل أوضاعها تجنبا لتطبيق الإجراءات القانونية المحددة على الشركات غير الملتزمة».

وأشار الصالح إلى أن الهيئة خاطبت ديوان الخدمة المدنية لصرف بدلات خطر وعدوى للعاملين في إدارة التأهيل المهني لتكون حافزا مساعدا على الإنتاج والعطاء، خاصة في ظل استحقاق الفئات التي تعمل مع المعاقين وحاجتهم للمزيد من التشجيع لكي يساهموا في دفع عملية التطور والرقي في تقديم جميع انواع الخدمات.

وفيما يتعلق بالحفل الختامي للدورات التدريبية الصيفية، قال الصالح ان المشاركين في الدورات التي بلغت عددها 17 دورة بلغ 120 مشاركا بواقع 40 معاقا و80 موظفا ومتدربا وفنيا، موضحا أن هذه الدورات المتخصصة تسهم في رفع كفاءة العاملين في المجال وذوي الإعاقة أيضا، لافتا إلى أن الهدف من هذا الحفل والتكريم الذي لحقه هو اعطاء دافع وحافز للمعاقين وحثهم على المزيد من الإنجاز.

من جانبها، توجهت مديرة إدارة التدريب والتأهيل المهني للمعاقين أمينة العازمي بجزيل الشكر والتقدير إلى نائب المدير العام للخدمات التأهيلية والتعليمية بالهيئة العام لشؤون ذوي الإعاقة ماجد الصالح على تشجيعه المستمر لإقامة الدورات التدريبية الصيفية، وإلى مراكز تنمية المجتمع وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورات التي انطلقت منذ يوليو وحتى الشهر الجاري.

وأضافت أن تلك الفترة التدريبية تضمنت 17 دورة تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم، لافتة إلى أن تلك الدورات هدفت إلى صقل مواهب ذوي الإعاقة وتدريبهم على كل ما هو جديد سعيا لتحقيق الدمج المجتمعي المنشود.