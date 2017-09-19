كريم طارق

أعلنت المتحدثة الرسمية ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد عن وضع آلية بشأن استرداد مبالغ عمليات الكي-نت التي تم تحصيلها بالخطأ أو بالزيادة، لافتة إلى أنه لا يجوز صرف أي مبالغ مستردة إلا للشركة صاحبة الملف أو لصاحبها المسجل بالسجل التجاري الخاص بالشركة فقط، مشيرة إلى أن تلك العملية تطبق على جميع الشركات والمشروعات الصغيرة وقطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد.

وأوضحت المزيد في تصريح صحافي لها أن الأوراق التي يجب استيفاؤها في حالة طلب استرداد الأموال التي تم تحصيلها بالخطأ هي:

- كشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أيام عمل من تاريخ الخصم مثبت فيها عملية الخصم ورقم العملية.

- شهادة لمن يهمه الأمر بالرقم المدني للجهة.

- صورة البطاقة المدنية لصاحب الشركة في حال عدم وجود حساب بنكي باسم الشركة.