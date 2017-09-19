زيادة النسبة التجارية للشباب في التعاونيات لتخصيصها للمشاريع الصغيرة

الشباب لديهم طاقات إذا لم تستثمر بالشكل السليم قد تعود بالضرر على المجتمع

هناك متربصون بالطاقات الشبابية يحاولون استقطابهم لأمر ما يضرهم ويضر مجتمعاتهم عاطف رمضان

كشف مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي عن افتتاح مشروع سوق انجاز في منطقة الري خلال ابريل المقبل، مشير الى ان هذا المشروع يحوي أكثر من 120 محلا وأن الإيجار الشهري للمحل 5 دنانير تقريبا.

وأضاف المنفوحي خلال افتتاحه امس نيابة عن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد الجبري منتدى «تشييد» الذي تقيمه «مهندسون بلا حدود - الكويت» لمدة 3 أيام بمشاركة متخصصين من القطاعين العام والخاص، أضاف أن هذا المشروع مخصص للشباب، موضحا أنه في حال كانت هناك فكرة مشروع لدى الشاب يتسلم محلا لاستثماره، وفي حال نجح المشروع يتجه الشاب الى السوق الرسمي، وفي حال فشل المشروع فالشاب لن يخسر شيئا.

وأشار الى أن البلدية وضعت الفكرة والمبادرة بالتعاون مع جهات حكومية اخرى مثل «الشؤون» ودعم العمالة.

ولفت الى ان بعض المشاريع لها دعم مادي من خلال تقديم قروض للمشاريع.

وأوضح ان هناك مشاريع سيتم افتتاحها خلال شهر فبراير المقبل.

وقال المنفوحي انه ستتم زيادة النسبة التجارية للشباب في الجمعيات التعاونية على ان يتم تخصيصها للمشاريع الصغيرة.

واشار الى ان بناء أي مجتمعات او حضارات «إنشائيا» وراءها المهندسون، مبينا ان دور المهندس مهم جدا، خاصة الشباب الذين هم مكسب مهم للمجتمع.

ولفت الى ان الشباب لديهم طاقات إذا لم تستثمر بالشكل السليم قد تعود بالضرر على المجتمع.

وأوضح ان هناك متربصين بالطاقات الشبابية يحاولون استقطابهم لأمر ما يضرهم ويضر مجتمعاتهم.

وقال: ان دور مهندسون بلا حدود بدأ خلال الفترة الاخيرة يأخذ خطوات حقيقية، ونهدف من خلال هذه الخطوات لصالح الجميع.

وبين ان هناك توجهات سامية لدعم الشباب، لذلك نرى دور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان يخطو خطوات جدية لدعم الشباب وكذلك البلدية ومشاريعها القائمة الخاصة بالشباب التي تديرها احدى الحاضنات التي تدعمها المشروعات الصغيرة.

وقال ان البلدية جهة من ضمن الجهات الحكومية الاخرى التي تقدم دعما للشباب لأهميتهم في المجتمع الكويت.

وقال: نحتاج الى الاهتمام بالشباب الكويتي، فالشباب الكويتي متميز خاصة اذا توافرت له الادوات اللازمة سيبدع في مختلف المجالات.

وأعرب عن سعادته بالشباب الكويتي حديثي التخرج وحرصهم على نجاح المشاريع، مؤكدا ان هناك أفكارا مقدمة من قبل مهندسين شباب كويتيين قاموا بتصميمها والاشراف عليها، فأبناء الكويت قادرون ومثابرون ومهتمون بتطوير بلدهم.

وقال: حتى في النادي العلمي الكويتي هناك شباب يحصلون على جوائز علمية عالمية كبرى وهناك أعلى جائزة علمية تمنح للشباب تقدمها الكويت.

منتدى تشييد

من جانبها، قالت رئيسة مهندسون بلا حدود م. زينب قراشي: نرحب بالحضور في منتدى تشييد الذي ننظمه بالتعاون مع الزملاء في موقع «تشطيباتي»، والذي يهدف الى ترسيخ القواعد الصحيحة لثقافة البناء والتشييد في البلاد.

وأضافت قراشي أن الرعاية الرسمية من وزير الدولة لشؤون البلدية وتمثيله بهذا المستوى الرفيع بمدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي، دليل على اهتمام بلدية الكويت بضرورة تطوير نظم البناء والارتقاء بها ومساهمة المواطنين وتوعيتهم بهذا الخصوص.

واشارت إلى أن المتتبع لجهود بلدية الكويت في الفترة الماضية يلاحظ تطورا ملموسا في أساليب العمل والتعامل مع المواطنين، فكلنا رأينا اطلاق التراخيص الالكترونية في إصدار التراخيص، وهذا يحسب للبلدية ولمديرها الشاب ولوزيرها المتابع عن كثب لهذه الاجراءات، وكذلك تطوير الدورة المستندية لإصدار هذه التراخيص، هذا بالإضافة الى الارتقاء بالأداء الاداري وغيرها من الأمور التي لمسناها جميعا.

وأوضحت ان «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» وبالتعاون مع الزملاء في موقع «تشطيباتي» والجهات الداعمة له ممثلة في أسيكو للانشاءات حرصوا ووفروا كل السبل الممكنة لانجاح هذا المنتدى، الذي نأمل أن يحقق الأهداف المرجوة من خلال نخبة المتخصصين المشاركين فيه، متمنية التوفيق والسداد وتحقيق أفضل حصيلة يرجونها من هذه المناسبة.

وتابعت: نحن كمهندسين شباب نتابع وعن كثب مشاريعنا وخططنا التنموية، فإننا لابد أن نسجل قلقنا من تعثر الكثير من هذه الخطط التنموية التي نراها جميلة على الورق، وعند البدء بالتنفيذ نرى غير ما خطط له أو جزء مما خطط له، متسائلة: ألا يوجد لدينا كفاءات وطنية؟ ومضت قائلة: الشباب الكويتي دخل كل المجالات لكن المعاناة لاتزال مستمرة بالرغم من الاهتمام الكبير من قبل الحكومة بالشباب.

وأكدت أنه بالرغم من ذلك أيضا فإن الاجراءات الحكومية دون طموح هؤلاء الشباب فإلى متى يتم الانتقاص من قدر وقدرة هذه الكفاءات الوطنية؟، هذا بالإضافة الى مخاصمة كثير من الجهات الحكومية للمجتمع المدني الذي تعتمد عليه الدول المتطورة للارتقاء بخدماتها واشراكها لمواطنيها في اتخذا القرار.

وبينت ان توجيهات سامية ورغبة أميرية سامية من صاحب السمو الأمير بأن يكون أبناء الكويت قادة لخطط التنمية ومحورها الرئيسي، لكننا نلحظ قصورا كبيرا في تحقيق ذلك وهذا تتحمله السلطتان التشريعية والتنفيذية على حد سواء.

وقال: هل هناك استعدادات لتحقيق رؤية «الكويت 2035»، والقطاع النفطي الذي هو أساسنا الاقتصادي يطلق استراتيجية 2040 فهل نحن مستعدون لذلك؟.

وأكدت اننا لا نزال نعاني والحلول كثيرة ومتوافرة والكفاءات الوطنية أكثر وفرة، وأعتقد أنه اذا لم نسارع فإننا لن نتمكن من ركوب قطار التنمية، والوقت كالسيف «إن لم تقطعه قطعك»، ولمواكبة هذا التسارع الكبير في التكنولوجيا لا حل لدينا الا بالتوجه الى شباب الكويت فهم القادرون على تحقيق ذلك بدعم المخضرمين وأصحاب الخبرة لتوجيههم».

استعرض رئيس موقع تشطيباتي م.عبداللطيف الدعي تاريخ اطلاق الموقع، موضحا انه يشتمل على ٢٣٠٠ منتج ويتابعهم ٢٠٠ مشارك، وقريبا سيتم اطلاق سوق تشطيباتي لمواد البناء الكترونيا.

وفي نهاية الحفل قام مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي ورئيسة مهندسون بلا حدود م.زينب القراشي ورئيس موقع تشطيباتي م.عبداللطيف الدعي بتكريم عدد من الحضور

اولا: الجهات الراعية لإنجاح المنتدى وهي:

شركة اسيكو للصناعات ويمثلها م.عمر الطراح، والبنك الاهلي المتحد، وشركة سيماتكو لفحص التربة والمواد الهندسية، المجموعة الخليجية، دورات دوت كوم.

كذلك تم تكريم المشاركين والمتحدثين في المنتدى وهم:

المعماري م.بشار السالم، م.سماح الفيلكاوي مدير ادارة الانظمة الهندسية في بلدية الكويت، م.عبدالرحمن الشمري المدير العام لشركة الصرح الهندسي للمقاولات، وم.فاروق العوضي كبير المهندسين بإدارة الخبراء، م.حسين العرادة مدير عام مؤسسة cove، م.سارة الصايغ مدير عام الصايغ للاستشارات الهندسية، وم.محمد بشارة المدير التنفيذي لمحمد البشارة للتجارة والمقاولات، وم. داود الخياط ـ مهندس اول ميكانيكا تخصص تكييف وتهوية، وم.احمد حسين ـ مهندس ميكانيكي صحي، وم.سالم الفهيد رئيس قسم الخدمات المساندة وزارة الاشغال، وم.يوسف الكندري رئيس قسم حفظ المخططات وزارة الكهرباء والماء، وم.مازن الشعباني مدير العمليات الفنية في شركة ايسكو للصناعات.