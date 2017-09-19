إتاحة الفرص للمراكز البحثية والعلمية الكويتية للاستفادة من إمكانات «الناتو» أسامة أبو السعود

واصل مؤتمر «اسبوع الناتو» في الكويت أعماله أمس لليوم الثاني علي التوالي بمشاركة نخبة من المختصين من حلف شمال الأطلسي والباحثين والمهتمين من الكويت، والذي يعقد في المركز الاقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي ومبادرة اسطنبول للتعاون.

وتضمنت أعمال اليوم الثاني عددا من المحاضرات المهمة عن برنامج العلم من أجل السلام والأمن sps والتي اشتملت على ثلاثة أجزاء، الأول عن فرص التعاون من خلال برنامج الناتو للعلم من جل السلام والأمن، بينما تضمن الجزء الثاني العمل مع الشركاء في مجال الدفاع الإلكتروني، اما الجزء الثالث فيتناول التعاون في إدارة العواقب الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية CBRN.

وفي تصريحات خاصة على هامش اليوم الثاني لأعمال الملتقى قال رئيس قطاع المعلومات والمتابعة الأمنية بالتكليف بجهاز الأمن الوطني الشيخ فواز المشعل، ان اليوم الثاني من أعمال المؤتمر تهدف إلى الاستفادة من خبرات الناتو في تخطيط الطوارئ المدنية، بالإضافة إلى ما يعرف بمواجهة المخاطر البيولوجية من خلال برنامج «العلم من اجل السلام والأمن» sps بالإضافة إلى ما يقدمه الناتو من بحوث ودراسات».

وأشار المشعل الى ان الحضور المهم لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في فعاليات الملتقى، قائلا: هدفنا هو إتاحة الفرص لاستفادة تلك المراكز البحثية والعلمية من امكانيات حلف الناتو، لافتا إلى الاستفادة الواضحة من البرامج التي يطرحها اسبوع الناتو، ونحن في الكويت نطمح لمزيد من التعاون مع الحلف بعد 13 عاما من هذا التعاون.

وتابع المشعل قائلا: ان هذا المركز الاقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي ومبادرة اسطنبول للتعاون في الكويت يضع ثقلا علينا حتى نقدم شيئا على مستوى الطموح، وان شاء الله من خلال التعاون مع حلف الناتو نستطيع تقديم البرامج والدورات وورش العمل التي تساعد الجهات الكويتية في تطوير عملها.

وردا على سؤال عن مستوى الطموح في التعاون مع الناتو وخاصة ما سأل عنه الشيخ ثامر العلي في افتتاح المؤتمر عن ضمان حلف الناتو بالدفاع عن أعضائه وشركائه، قال الشيخ فواز المشعل: بالنسبة لنا الهدف الرئيسي هو بناء العلاقة مع الحلف وتطويرها، وهذا شغلنا الشاغل، ودائما نراجع الاستراتيجيات والخطط لتطوير العلاقة مع الناتو.

وأضاف: لا أتوقع توقيع اتفاقيات جديدة مع حلف الناتو في القريب العاجل، ولكن هدفنا مزيد من التعاون وتوثيق للعلاقة بين الكويت والحلف.

وعما يثار عن تمهيد الكويت لتطوير علاقات بعض الدول الخليجية الى شراكة مع الناتو وكيف ينظر لذلك قال ان هذا أمر يخص كل دولة بان تكون شريكا مع الناتو او لا فهذا يدخل ضمن سياستها الخاصة، ويجب احترام سياسة كل دولة، ومن جانبنا نحن نسعى الى توثيق العلاقة مع حلف الناتو.