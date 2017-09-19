«المؤسسة» أنجزت المخطط الجديد للمحور الخدمي في مدينة صباح الأحمد السكنية

طرح الفرص الاستثمارية سيكون مبنياً على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة عادل الشنان

التزاما من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتحقيق رؤيتها الاستثمارية في المدن الإسكانية الجديدة، عمدت خلال الفترة الماضية إلى إجراء بعض التعديلات لمكونات المحور الخدمي في مدينة صباح الأحمد السكنية بحيث يساهم في جذب المستثمرين بخيارات متعددة ومتنوعة. وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم ناصر خريبط إن «السكنية» انتهت من المخطط الجديد للمحور الخدمي في مدينة صباح الأحمد السكنية بعد إجراء تغيير في تفاصيل مكونات المشروع ليتيح خيارات اكبر ويفتح الباب بشكل أوسع أمام الراغبين في الاستثمار.

وأكد خريبط أن المؤسسة وضعت في اعتبارها خلال تنفيذ مشاريع المباني العامة في المحور الخدمي للمدينة أن يكون جاذبا للاستثمار وفق عدة خيارات مميزة وملائمة لإمكانات ومتطلبات المستثمرين.

وبيّن أن التعديلات التي أجريت على المحور الخدمي تضمنت تجزئة بعض المساحات المخصصة للاستثمار لتكون الفرص سانحة لأكبر عدد من المستثمرين للتنافس عليها، لافتا إلى أن المؤسسة رأت أن خيار تجزئة بعض الأراضي يشكل دافعا أمام الكثيرين للتقدم خلافا لطرح مساحات استثمارية كبيرة يجعل فرص الاستفادة منها محصورة في عدد قليل من المستثمرين.

وأشار إلى أن رؤية المؤسسة في تحويل المشاريع الاسكانية الى مشاريع مدرة للدخل بالشراكة القوية والفاعلة مع القطاع الخاص تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماد الدولة على مواردها الذاتية بدلا من قصرها على السكن فقط كما هو الآن لافتا إلى أن السكنية حريصة على تخصيص مساحات استثمارية في مشاريعها الإسكانية للوصول إلى تحقيق تلك الرؤية.

واردف قائلا: «ان المحور الخدمي للمدينة سيكون بمنزلة الشريان الاستثماري والتجاري والاداري للضواحي السكنية في مدينة صباح الاحمد السكنية بامتداده بين الضواحي بمسافة كبيرة، مبينا أن المحور نفذ وفق أفضل تصميم عمراني للمدن السكنية الحديثة بحيث يكون ذا طابع عمراني مميز.

وبيّن أن الفرص الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد السكنية تتنوع بين السكن الاستثماري ومناطق تجارية وصناعية ومنطقة مخازن، مؤكدا أن طرح الفرص الاستثمارية سيكون مبنيا على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة.