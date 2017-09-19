ليلى الشافعي

أعلنت الأمانة العامة للأوقاف عن تقديم حوالي مليون دولار من خلال صندوق الدعوة والإغاثة بالأمانة العامة للأوقاف لصالح لاجئي (الروهينغا) في مخيماتهم ببنغلاديش، بالتعاون مع بيت الزكاة لتقديمها في صورة مساعدات إغاثية، كما أعلنت تنفيذها لمصرف الأضاحي والحج هذا العام حسب شروط الواقفين، بمبلغ قدره 808.188 د.ك بالتعاون مع الجهات الخيرية الكويتية الحكومية والأهلية.

وصرح نائب الأمين العام للمصارف الوقفية منصور الصقعبي أن الأمانة العامة للأوقاف وبتوجيهات من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري لإغاثة اللاجئين ضمن جهود الكويت- التي تسعى في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى تخفيف ويلات النزاعات والحروب التي يتعرض لها المسلمون في أي بقعة من العالم، مبينا أن الأمانة العامة للأوقاف قدمت هذه المساعدات لدعم الوضع الإنساني وتوفير المواد الإغاثية بشكل عاجل بالتعاون مع بيت الزكاة، استشعارا لمسؤوليتها أمام هذه الحالة الإنسانية وما يعانيه لاجئو (الروهينغا) من أوضاع مأساوية لا تخفى على أحد.

وقال الصقعبي ان هذا الدعم هو من مصرف الإغاثة الذي يشرف عليه الصندوق الوقفي للدعوة والإغاثة ويصرف ريعه وفق شروط الواقفين في مجال دعم وتقديم مختلف جهود الإغاثة الموجهة للمنكوبين من الكوارث الطبيعية من الدول والأفراد والمجتمعات الإسلامية حيثما وجدوا.

وأضاف الصقعبي من جانب آخر أن الأمانة العامة للأوقاف نفذت مؤخرا مصرف الأضاحي ومصرف الحج حسب شروط الواقفين لهذا العام، حيث قدمت دعما ماليا قدره 808.188 دينارا، لدعم المشروعين من خلال إدارة المصارف الخاصة وبالتعاون مع الجهات الخيرية الكويتية الرسمية والأهلية، تنفيذا لشروط الواقفين في صرف ريع أوقافهم وفق المقاصد الشرعية والمصارف المحددة من قبلهم لمساعدة المحتاجين من فئات المجتمع المختلفة.