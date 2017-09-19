صرح مدير العلاقات العامة بلجنة التعريف بالإسلام جودة الفارس بأن وفدا من المكتب التعاوني لتوعية الجاليات بمحافظة الدمام بالمملكة العربية السعودية برئاسة ناصر الحميدان المدير العام للمكتب زار لجنة التعريف بالإسلام بالمقر الرئيسي بمسجد الملا صالح وكان في استقبالهم مدير المشاريع باللجنة محمد جميل الشمري، ونائب مدير الشؤون الدعوية، والتقى بالمدير العام فريد العوضي ومديري الإدارات والأفرع ورؤساء الأقسام المختلفة باللجنة بهدف التعرف على أحدث ما تقدمه التعريف بالإسلام في الكويت من أساليب دعوية والاستفادة من خبرتها في هذا المجال.

وقال الفارس إن الزيارة تناولت تجربة لجنة التعريف بالإسلام الدعوية ومسيرتها على مدى 40 عاما من الدعوة إلى الله.

وقد استعرضت إدارة الشؤون الدعوية إنجازات اللجنة ودورها الدعوي وعدد حالات إشهار الإسلام وقد اطلع الوفد على أعمال لجنة الدعوة الإلكترونية المنبثقة من لجنة التعريف بالإسلام وعملها الدعوي المشرف بالدعوة عبر فضاء الإنترنت حول العالم.