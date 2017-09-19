توقيع عقود تمديد كيبلات بقيمة 16 مليون دينار

حملة عن كيفية استصدار فواتير الكهرباء عبر «واتساب» وشرح التعرفة الجديدة دارين العلي

أكدت دراسة اجرتها وزارة الكهرباء مؤخرا انخفاض حجم استهلاك الفرد للمياه في الكويت بين ٤٠٠ و٥٠٠ ليتر يوميا وهو أعلى استهلاك في العالم الى ٢٧٦ ليترا يوميا للفرد في الاستهلاك المنزلي.

وظهرت نتائج هذه الدراسة اثر مشروع نفذته الوزارة بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية وتم تطبيقه على ٦٠ منزلا في مناطق السكن الخاص في مختلف المحافظات بتركيب اجهزة استشعار ورصد دقيق للاستهلاك لمدة سنة كاملة لتتم ترجمة قراءات هذه العدادات التي رصدت هذا الانخفاض.

مديرة ادارة المراقبة الفنية ومديرة المشروع إقبال الطيار قالت في تصريح لـ «الأنباء» ان هذا المشروع نفذ على قطاع المنازل كونه من اهم القطاعات المستهلكة للمياه في الكويت، وبالتالي فان التحكم في معدلات استهلاك هذا القطاع يعد مدخلا مهما للتقليل من استهلاك المياه في البلاد التي تتسم بشح في الموارد المائية.

وبينت ان نتائج المشروح اثبتت انخفاضا في معدلات الاستهلاك للفرد يوميا الى ٢٤٧ ليترا مضافا اليه ٢٧ ليترا وهو معدل الانحراف المعياري وهذا يتطابق مع المعدل المحسوب من قبل ادارة الاحصاء ومركز المعلومات في الوزارة والبالغ ٢٧٦ ليترا يوميا في القطاع السكني لعام ٢٠١٦.

ولفتت الطيار الى ان هذا الانخفاض ربما يعود للحملات الترشيدية ولزيادة وعي المواطن بأهمية الترشيد والتوجه نحو تركيب الادوات المرشدة للطاقة وهي دلالة واضحة على اهمية هذا الامر في خفض الاستهلاك وتحقيق وفر للوزارة.

وأوضحت الطيار ان هذا المشروع الذي استمر لمدة عام تم خلاله احتساب الاستهلاك في كل مرفق من مرافق المنزل بغية معرفة اي الانشطة الاكثر استهلاكا، حيث تبين ان استهلاك المياه خلال الاستحمام هو الاكثر في نسبة في استهلاك الفرد اليومي.

وأوضحت الطيار ان وكيل الوزارة محمد بوشهري سيقوم الاسبوع المقبل بحضور مديرة معهد الابحاث د.سميرة السيد عمر بتكريم المستهلكين اصحاب المنازل المشاركة في المشروع.

إلى ذلك، وقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق عقد أعمال توريد وتمديد كيبلات أرضية جهد (132 كيلوفولت) وكيبلات ألياف ضوئية مع ملحقاتها في مناطق متفرقة من الكويت (المرحلة الثالثة).

وقالت الوزارة في بيان ان العقد يتضمن توريد وتمديد كيبلات أرضية بقيمة 16 مليون دينار جهد (132 كيلو فولت) لربط محطات التحويل الرئيسية جهد (132/11 كيلو فولت) بالشبكة الكهربائية بهدف تقوية الشبكة الكهربائية في كل من منطقة سلوى ومنطقة الضجيج وكذلك لإيصال التيار الكهربائي لمشروع السجن المركزي ومشروع النسيم الإسكاني.

من جانب آخر، نظمت وزارة الكهرباء والماء أمس حملة ترشيدية توعوية في مجمع الغايت مول في العقيلة ضمن حملتها بكل مجمعات الكويت بالتعاون مع الدفاع المدني والتي تنتهي يوم ٢٦ الشهر الجاري في مجمع البيرق.

وتأتي أهمية هذه الحملة ليس فقط للتعريف بأهمية الترشيد وأساليبه وإنما تتضمن ايضا توعية لجمهور المستهلكين بالأساليب الجديدة لاستصدار وتسديد الفواتير بواسطة الواتساب والموقع الالكتروني للوزارة والتي دشنتها الوزارة مؤخرا بالاضافة الى المحصل الجوال وطريقة عمله وكيفية الاتصال به.

كما تطرقت الحملة الى توعية المواطنين والمقيمين بقانون التعرفة الجديد الذي بدأ تطبيقه فعليا على القطاعين التجاري والاستثماري وكيفية حساب الفواتير وفق هذه التعرفة والهدف منها وهو حث المستهلكين على تخفيض استهلاكهم.