باهي ابوالعلا

انطلقت امس أعمال المؤتمر الخليجي «إدارة شؤون الموظفين» بحضور العديد من الجهات الرسمية في الكويت ودول مجلس التعاون وذلك لرفع مستوى الكفاءة والأداء والارتقاء الفني والإداري للعاملين بإدارة شؤون الموظفين بما يتناسب مع طموحات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة الشخصيات القيادية المحلية ونخبة من ابرز المتحدثين العاملين في القطاع الحكومي والخاص. واستهل أعمال المؤتمر أمين سر نقابة القانونيين د. فيصل الفضلي الذي أعرب عن سعادته بإقامة المؤتمر الخليجي لما له من أهمية في تنظيم العمل ما بين الموظفين في القطاع الخاص والقطاع العام إضافة إلى معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم مما يعود بالنفع العام على جميع أطياف المجتمع.

وأكد الفضلي أن المؤتمر يهدف إلى نشر التوعية بين الموظفين وتنظيم العلاقة الوظيفية بين المسؤولين والموظفين ومعرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل يتيح للجميع العمل وفق آلية محددة لا يحيد أي من الطرفين عنها وذلك لتحقيق النفع العام، مشيرا إلى ان جميع الجهات المشاركة تفاعلت بشكل إيجابي وفعال بحيث يشهد مشاركة من كل دول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، أكد عضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسين دشتي ان المؤتمر سيقوم بتسليط الضوء على كل ما هو جديد في عالم التخطيط والتخطيط الاستراتيجي في مجال إدارة الموارد البشرية، موضحا انه سيتم إلقاء الضوء على نموذج ماكنزي العالمي حيث قامت الكويت من خلال ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وعدة جهات بتطبيق ذلك النموذج من خلال فرق تم إنشاؤها ساهمت في نجاح فعال وتطوير العديد من الجهات من خلال استخدام ذلك النموذج حيث انه قام بتنظيم العلاقة بين العديد من الجهات المختلفة كالموظفين والعاملين كما ساهم في تنظيم العلاقة بين الإجراءات المتبعة في تلك المؤسسات والجهات وبين البيروقراطيات المختلفة.