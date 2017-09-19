بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر مع وزيرة الدفاع لجمهورية الهند الصديقة نيرمالا سيتارمان التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان الاجتماع يأتي ضمن زيارة الفريق الركن محمد الخضر لجمهورية الهند الصديقة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيرها وتطويرها.

كما بحث الفريق الخضر مع رئيس أركان القوات البرية ورئيس أركان القوات البحرية الهندية التعاون المشترك في الامور المتعلقة بالجوانب التدريب والتمارين المشتركة بين البلدين الصديقين.

حضر الاجتماع كل من رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن أنور المزيدي ومعاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري والوفد المرافق له.