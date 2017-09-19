اختتم وفد ديوان المحاسبة زيارته الميدانية لمكتب مراجع ومدقق عام الهند بشأن «تبادل الخبرات في مجال التدقيق تكنولوجيا المعلومات» الذي عقد في مدينة أغرا خلال الفترة من 11-14 سبتمبر 2017، تفعيلا للمرحلة الأولى من خطة عمل اتفاقية التعاون المبرمة ما بين ديوان المحاسبة ومكتب مدقق ومراجع عام الهند.

وقال عضو الوفد المشارك مدقق رئيسي بإدارة الرقابة على الشؤون الاقتصادية والتنظيمية عبدالعزيز الرشيدي ان المشاركين اوصوا بأهمية قيام الأجهزة الرقابية العليا بالتدقيق على نظم تكنولوجيا المعلومات وأن تكون متزامنة ويتم دمجها مع رقابة الالتزام ورقابة الأداء والرقابة المالية ومختلف أنواع الرقابات.