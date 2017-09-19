ضرورة توضيح وزن المعدن الثمين في المشغولات بدون الأحجار

وضع شاشة إلكترونية متحركة توضح ثمن الغرام وفق السعر العالمي عاطف رمضان

كشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي أن الوزارة أصدرت تعميما إرشاديا لأصحاب المحلات والشركات والورش العاملة في مجال مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وقال العنزي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن التعميم يلزم المعنيين في هذا المجال بعدم بيع المشغولات الثمينة بالقطعة، والتأكيد على حتمية توضيح وزن المعدن الثمين في المشغولات بدون الأحجار، وتدوين وزن الحجر وتفاصيله في الفاتورة وتوضيح سعر مصنعية المعدن الثمين في المشغول للجرام الواحد بالفاتورة، وفي الوقت ذاته وضع شاشة إلكترونية متحركة توضح سعر غرام المعدن الثمين وفق السعر العالمي، مع ضرورة وضع ميزان حساس مرفق بشاشة واضحة للمستهلك يبين فيها وزن القطعة بالجرام وعلى من يخالف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية.

وأوضح العنزي أن القصد من التعميم توعية أصحاب المحلات والمستهلكين بتجنب المخالفات المنصوص عليها في التعميم وتوعية المستهلك في دوره وحقوقه.

وأشار إلى أن الوزارة لا تتصيد المخالفات بقدر ما هي تهدف إلى منع ارتكابها قبل وقوعها عن طريق التوعية والتنبيه.

وقال: نحن لسنا سيفا مسلطا على رقاب التجار بقدر ما نحن مواطنون نهدف إلى تسهيل التجارة ومن وسائلها توعية التجار بالمخالفات الواجب تجنبها.

وأشار إلى أن إدارة المعادن الثمينة تعمل صباحا في سوق الكويت المركزي للذهب وأيضا لدينا مراكز عن قريب سيتم افتتاحها في محافظات الكويت وهناك فرق تفتيش تنتشر في جميع مناطق الكويت وسيكون قريبا لدينا مواقع منتشرة للتأكد من الذهب الذي تم شراؤه.

ومضى قائلا: نحن لدينا ذهب كويتي معتمد وموثق وسعره أغلى من السعر المتداول في الدول المجاورة نظرا لكونه معتمدا ولتطبيق القوانين الصارمة في الكويت والأنظمة المتبعة فيها.