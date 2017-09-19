وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع مملكة سوازيلاند بقيمة أربعة ملايين دينار (نحو 13.6 مليون دولار أميركي) للإسهام في تمويل المرحلة الثانية من مشروع ري الحيازات الصغيرة في أوسوثو السفلى.

وقال الصندوق في بيان صحافي ان المشروع يهدف الى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقليم لوبومبو في منطقة (متاتا) التي تقع على الجانب الأيمن من نهر أوسوثو من خلال توسعة القناة الرئيسية ومد شبكات نظام التوزيع لنقل المياه المستدامة.

وأضاف ان هذه التوسعة ستؤدي الى زيادة الانتاج الزراعي من قصب السكر بشكل رئيسي والمحاصيل الاخرى وبالتالي خفض معدلات الفقر وزيادة دخل المزارعين ودعم سياسة الحكومة الاستراتيجية للأمن الغذائي.

وذكر ان تقديم القرض يأتي تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والتي أعلن عنها في (المؤتمر العربي - الأفريقي الثالث) الذي عقد بالكويت عام 2013 بشأن قيام الصندوق بتقديم قروض ميسرة للمساهمة في تمويل مشاريع انمائية في الدول الأفريقية.