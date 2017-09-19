فرج ناصر

أكد مصدر مطلع بوزارة الأشغال أن هناك توجه لدى وزارة الأشغال للاستعانة بعدد من الموظفين المهندسين الذي تمت إحالتهم مؤخرا للتقاعد للعمل كمستشارين بالوزارة للاستفادة من خبراتهم بالوزارة، وذلك بعد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاعتمادهم للعمل بالوزارة.

وأضاف أن الوزارة ستمنح لهم مكافآت مالية مقابل العمل الذي يقومون به في قطاعات الوزارة المختلفة، لافتا إلى أن هناك ما يقارب الـ 15 مهندسا ستتم الاستعانة بهم للعمل كمستشارين بالوزارة وهم ذات تخصصات نادرة، مؤكدا ان أعمالهم ستكون إشرافية ورقابية بالإضافة إلى المساهمة في تدريب الكوادر والكفاءات الجديدة خلال المرحلة القادمة.