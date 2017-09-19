استكمال متطلبات المخطط الهيكلي للكويت 2040 خلال شهر

تكليف مدير عام البلدية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بإعداده بما يعكس رؤية وخطط وأهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية

المجلس اطلع على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية حول وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي

مريم بندق

أوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الديون المستحقة للحكومة على الوزارات والهيئات الحكومية الملحقة والمستقلة التي تبلغ 3 مليارات دينار تقريبا لن تسقط بالتقادم. واقترحت المصادر خصم هذه المديونيات من الميزانيات السنوية لهذه الجهات تحقيقا لمتطلبات الترشيد في استخدام الكهرباء والماء وما شابه. هذا وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد كلف الجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بالإجراءات التي ستتخذها لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، وتحديد البرنامج الزمني لذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

ورفع للمجلس التقرير (13) لوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي متوسط المدى، وخطة تنفيذ المبادرات الواردة بالوثيقة.

وكلف المجلس مدير عام بلدية الكويت بالتنسيق مع مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستكمال إعداد متطلبات المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040، بما يعكس رؤية وخطط وأهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشأن استعمالات الأراضي، على ان يتم رفع تقرير لمجلس الوزراء - في مدة أقصاها شهر - حول الخطوات التي تم إنجازها على صعيد التكليف.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تحصيل الديون المستحقة لعدد من الجهات الحكومية والإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في سبيل تسوية تلك المديونيات.

ثم أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير المقدم من اللجنة الفنية للإشراف على متابعة وتنفيذ المخطط الهيكلي (4) للكويت 2040 وقرر المجلس تكليف مدير عام البلدية بالتنسيق مع مسؤولي جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستكمال إعداد متطلبات المخطط الهيكلي بما يعكس رؤية وخطط وأهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشأن استعمالات الأراضي وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر بموعد أقصاه شهر من تاريخه.

كما أحيط المجلس علما بتوصية اللجنة القانونية بشأن مشروع مرسوم مذكرة التعاون بين الكويت (بلدية الكويت) واليابان (وزارة البيئة) في مجال النفايات البلدية وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى صاحب السمو.

كما اطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة لمشروع قانوني بشأن الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (wcit-12) دبي 2012 ومشروع قانون بشأن الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-12) جنيف 2012 وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما إلى صاحب السمو، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

رفض الأعمال الإرهابية التي ضربت مترو لندن

استنكر مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف محطة مترو الأنفاق في مدينة بارسونز غرين غرب لندن مؤخرا والذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الضحايا والهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف أحد المطاعم وحاجزا أمنيا في مدينة الناصرية العراقية مؤخرا والذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى الأبرياء ودولة الكويت إذ تدين هذه الجرائم الإرهابية البشعة لتؤكد موقفها الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه وأيا كانت دوافعه وأسبابه والتي تتنافى مع كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

تهنئة حليمة يعقوب بانتخابها رئيسة لسنغافورة

أعرب مجلس الوزراء عن التهنئة للرئيسة حليمة يعقوب بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية سنغافورة الصديقة مؤخرا، متمنيا لها التوفيق والسداد وللشعب السنغافوري الصديق المزيد من التطور والنماء، معربا عن أمله في أن تشهد علاقات الصداقة القائمة بين الكويت وجمهورية سنغافورة مزيدا من التقدم والتطور تحقيقا للمصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين.

تهنئة السعودية باليوم الوطني للمملكة والإشادة بجهودها في إحباط المخطط الإرهابي

بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي الشقيق، متمنيا للمملكة الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

من جهة أخرى، أشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الذي حققته وزارة الداخلية السعودية والجهات الأمنية المتخصصة ومن خلال متابعتها للتهديدات الإرهابية وإحباطها لمخطط إجرامي

لعمليات إرهابية تستهدف أمن المملكة والمنطقة.

تأييد إجراءات مصر في التصدي للأعمال الإرهابية

بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد أدان مجلس الوزراء حادث إطلاق النار الإرهابي الذي استهدف رتلا أمنيا في منطقة غرب العريش بمحافظة شمال سيناء والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من أفراد الشرطة وآخرين مؤكدا دعم الكويت وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها جمهورية مصر العربية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، راجيا المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.