عاطف رمضان

كرمت منظمة «بادي» العالمية (PADI) مركز النادي العلمي للسباحة والغوص بمناسبة مرور 10 سنوات على اعتماده لديها، باعتباره أحد أهم مراكز «بادي» المنتشرة في جميع أنحاء العالم، وإسهامه في تطوير صناعة الغوص داخل وخارج الكويت.

وفي تصريح صحافي بهذه المناسبة، قال أمين عام النادي العلمي علي كاظم الجمعة: إن المدير الإقليمي لمنظمة بادي العالمية (PADI) الكابتن أحمد السيد زار النادي العلمي وقام بمنح مركز النادي العلمي للسباحة والغوص درعا تكريمية كونه يعد أحد أهم المراكز الرائدة في الكويت والمعتمدة لدي المنظمة منذ 10 سنوات، وله دور كبير في تطوير رياضة الغوص في الكويت، موضحا أن منظمة «بادي» تعد من أكبر المنظمات العالمية وأشهرها في إصدار رخص الغوص المعتمدة دوليا حيث إنها تصدر الرخص وفقا لمعايير الجودة العالمية وضمان سلامة المتدربين، وهي من أكبر المنظمات العالمية التي تنظم دورات الغوص المعتمدة دوليا ومقرها الولايات المتحدة الأميركية.

وبين ان المركز يمتلك مدربين من ذوي الخبرات العالية حاصلين على العديد من شهادات التقدير من المنظمة لأدائهم الراقي في مجال التدريب، كما أنه يشغل ادارة المركز مدير تطوير مدربين «بادي» الكابتن مشاري الخباز وهو متخصص في مجال تطوير المدربين وعقد الدورات الاحترافية، وللمركز رصيد من المدربين تجاوز 1300 متدرب منذ تأسيسه، شاركوا بالعديد من الدورات، وأصدر 2200 رخصة غوص دولية معتمدة من المنظمة.

وأضاف ان الإنجازات التي يحققها مركز النادي العلمي للسباحة والغوص لن تأتي من فراغ بل ضمن الخطة التدريبية المحكمة للمركز الهادفة لتوفير مناخ ملائم لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم للعمل في مركز تدريب النادي العلمي والمراكز المنتشرة في الكويت على أسس عالية الجودة.

وأشار إلى أن مركز النادي العلمي للسباحة والغوص حصل في عام 2013 على المركز الأول على مستوى الكويت من حيث عدد رخص الغوص التي قام بمنحها للمتدربين، كما منحت «بادي» في نفس العام مدربي الغوص بالمركز شهادة المدربين النخبة لجهودهم الناجحة في تخريج عدد كبير من الغواصين المنتسبين لدورات مركز النادي العلمي للسباحة والغوص وكفاءتهم في تطبيق نظم ومعايير التدريب العالمية في الغوص، وتنمية المهارات لدى المنتسبين لدورات الغوص في الجانبين العملي والنظري، وتخريج غواصين على درجة عالية من المهارة والكفاءة.

وأضاف ان المركز في عام 2014 حاز تصنيف مركز تدريب خمس نجوم من نفس المنظمة، وفي عام 2015 تم اعتماده كمركز خمس نجوم لإعداد مدربين «بادي» وهي أعلى درجة يتم منحها من المنظمة، ما اتاح للمركز ان يعقد الدورات الاحترافية إلى مستوى المدربين وتأهيلهم لدخول اختبارات منظمة «بادي» العالمية في مقره بالنادي العلمي.

ولفت إلى ان المركز مستمر في طرح جميع الدورات التخصصية التي تستهدف الغواصين المحترفين، وكذلك الدورات لتعليم السباحة والغوص للموسم التدريبي 2017 للصغار والكبار ولذوي الاحتياجات الخاصة، ومن هذه الدورات تعليم مبادئ السباحة للصغار، وتعليم السباحة للكبار، وتعليم السباحة المتقدمة، ودورات الغواص وتشمل أشبال الغوص، غواص المياه المفتوحة، غواص المياه المفتوحة المتقدم، الإسعافات الأولية، الإنقاذ، مرشد غوص، إعداد مساعد مدرب بادي، مساعد غواص مياه مفتوحة، دورة إعداد مدرب بادي، ومدرب اسعافات الأولية.

ولفت إلى ان أهم ما يميز دورات مركز النادي العلمي للسباحة والغوص ان المركز مجهز بفصول دراسية متطورة، ومعدات الغوص، وقوارب مخصصة للقيام برحلات تدريب أسبوعية، وحوض سباحة للتدريب العملي تحت اشراف مدربين محترفين وعلى درجة عالية من المهارة والخبرة، مبينا أن جميع رخص الغوص التي يصدرها المركز دولية ومعتمدة من منظمة بادي (PADI)، فضلا عن انه في التدريب يتم استخدام واتباع أحدث التقنيات في عالم الغوص.