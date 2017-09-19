حول ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وقوع هزة ارضيه في منطقة الجهراء لقيام الجيش الكويتي بتدريبات عسكريه واختراق طائرة لحاجز الصوت ، نفت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامه بالجيش الكويتي قيام الجيش بأي تدريبات في المنطقه الشمالية ، وإن التدريبات العسكرية يتم الاعلان عنها مسبقا في وسائل الاعلام .



واهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامه بعموم وسائل الاعلام تحرى الدقه وعدم نشر أو تداول أي أخبار متعلقه بالجيش الكويتي ، علماً بأن أبواب مديرية التوجيه المعنوي مفتوحه دائماً أمام وسائل الإعلام للإجابه على أي إستفسارات أو معلومات يعتريها اللبس .