ترأس وفد الكويت باجتماع لجنة الاتصال المعنية بفلسطين

التقى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وذلك على هامش أعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الساحة اليمنية والجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن. ومن جانبه أشاد ولد الشيخ أحمد بما قدمته دولة الكويت من إسهامات لأشقائها في اليمن وخاصة على الصعيد الإنساني.

كما التقى الخالد وزير خارجية جمهورية السودان، البروفسور إبراهيم غندور، وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. وتم استعراض المواضيع والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والتقى الخالد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة السورية والجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة.

من جانبه أشاد دي ميستورا بما قدمته دولة الكويت من إسهامات لأشقائها في سوريا وخاصة على الصعيد الإنساني.

وكان ترأس الشيخ صباح الخالد وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة جيبوتي.

وتم خلاله مناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال ومنها القضية الفلسطينية وتطورات الازمة السورية والوضع في العراق واليمن وليبيا علاوة على بحث المواضيع الاخرى المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما ترأس الخالد وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المعنية بفلسطين والذي عقد على هامش أعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد مساء امس الاثنين في إطار دعم الجهود الدولية للوقوف مع دولة فلسطين وشعبها حيث تم خلاله تبادل الأفكار والرؤى حيال دعم الاقتصاد الفلسطيني ومؤسسات الدولة والتباحث في أنجع السبل الرامية نحو تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على كافة حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.