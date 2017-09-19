استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 0.301 دينار، فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.360 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.407 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.313 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة استقر سعر صرف الدولار أمام باقي العملات الرئيسية خلال تداولات امس الاثنين وذلك مع استمرار حذر المستثمرون قبيل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتحديد أسعار الفائدة.