قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة، بحملة على محلات الأثاث المستعمل في منطقة الري على مدى عدة أيام، وذلك ضمن إطار حملة #بتعاونكم_نجملها ، حيث أسفرت الحملة عن رفع 190 م3 من الأثاث المستعمل إلى جانب تحرير 23 مخالفة استغلال المساحة استغلالا تجاريا قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية .

ونوهت إدارة العلاقات العامة للأصحاب المحلات بالالتزام بترخيص المساحات المستغلة خارج المحل، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 149 / 2006 والذي ينص بحظر إشغال الطرق العامة أو الميادين أو الأرصفة أو الساحات دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية .