قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا ترى حاجة لمزيد من تخفيضات الإنتاج في الوقت الحالي، لكن إذا كانت هناك حاجة لذلك فإن العراق سيساند الإجماع داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال اللعيبي على هامش مؤتمر للطاقة في الإمارات إن العراق يخفض إنتاجه بنحو 260 ألف برميل يوميا بما يتجاوز حصته من الخفض المتفق عليه. وأضاف أن الأسعار في نطاق بين 55 و60 دولارا للبرميل أفضل للجميع.

واتفقت أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس آذار 2018 في مسعى لتقليص المخزونات العالمية ودعم أسعار النفط.