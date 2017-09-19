استقبل محافظ الفروانية، الشيخ فيصل الحمود، بمكتبه، المهندس فهد الشتيلي، نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والجهراء ببلدية الكويت وقائد منطقة الفروانية العقيد صالح الدعاس بحضور قياديي المحافظة.

تناول اللقاء طرح حلول لمشكلة العزاب والمحلات التجارية في مناطق السكن الخاص والباعة المتجولين ووقوف الشاحنات في الساحات وغيرها من المشاكل التي تؤرق أهالي الفروانية وسكانها .

وأكد الشيخ فيصل الحمود، أن سيادة القانون وتطبيقه سيكون على الجميع ودون أي استثناء ، وهذا من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار، مبيناً أهمية تضافر جهود الجميع لحل هذه الظواهر السلبية والقضاء عليها بالتعاون كلن من موقعه ، لراحة المواطنين والمقيمين .

وأبدى المحافظ استعداده لتذليل أية معوقات تواجههم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للخروج بنتيجة ترضي الجميع، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين وزارة الداخلية والبلدية بجميع قطاعاتها والجهات الحكومية المعنية للقضاء على ماهو غير قانوني بمناطق المحافظة.

الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق بين جميع الأطراف بأنه سوف تكون هناك حملات مستمرة وعلى نطاق واسع حول ما تم استعراضه من مخالفات حرصاً على إزالتها.