أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني الدفعة الأولى من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على 303 قسيمة بمساحة2400 م.، للمخصص لهم حتى تاريخ : 2012/2/9 وذلك وفقاً للمواعيد التالية: أولاً يومي الأحد و الأثنين 2017/9/24 2017/9/25 -توزيع بطاقات القرعة
ثانياً يوم الثلاثاء 2017 / 9 /26 -توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 9 /27 لإجراء عملية القرعة.
وطلبت من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.
ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ودعت المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017 / 9 / 26 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
وأكدت المؤسسة أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
وهذه الأسماء التي أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
0001 احمد فهاد هندي فهد
0002 ابراهيم طلاق فلاح الهاجرى
0003 وسمى صياح نافل العازمى
0004 سلطان مثيب مرزوق العبدلى
0005 احمد غانم سالم عبدالرزاق
0006 عجران فيصل سعد السبيعي
0007 عيسى حمد عيسى العون
0008 على عبدالله النتيفى
0009 راشد عبدالرحمن صلال المطيري
0010 عبدالله مساعد يوسف بوغيث
0011 اشرف مبارك محمد الحمار
0012 عادل حسن فتح الله رضا
0013 على ناصر على الرومى
0014 رائد سعد جوهر مبروك
0015 شايع صالح عبدالله المطيري
0016 عادل عبدالعزيز احمد مراد
0017 فيصل ناشي مفرح الرشيدي
0018 عادل عبد الله غلوم التميمى
0019 سالم محمد سالم الراشد
0020 عادل حسن مصطفى صادق
0021 مشاري بندر دعسان الديحاني
0022 امير مراد على مراد
0023 علي مصطفى رجب رضا
0024 مساعد عبدالله عبدالسيد عبدالله
0025 نايف نقا نافل العازمى
0026 عبدالعزيز سلطان ناصر المطيرات
0027 فهد محمد سليمان الصغير
0028 عبد الرحمن فهد فيحان الزعبى
0029 خالد عايد سرتيب عاشور الشمري
0030 رشيد مفظي طريف خلف بوظهير
0031 جراح فيصل ناصر العلبان
0032 محمد ياسين مال الله ابراهيم
0033 فهد ناصر على العجمى
0034 متعب عجمى متعب المطيرى
0035 مصطفى حسين على الخرس
0036 داود محمد هادي محمد رضا
0037 حمد جاسم حمد الشطى
0038 محمد مبارك فرج العجيل
0039 علي محمد كامل
0040 محمد مساعد يوسف بوغيث
0041 حسين على جابر الكريبى المري
0042 ضارى محمد صالح الجسار
0043 محمد يعقوب يوسف الصايغ
0044 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد
0045 عبد الله خليفه عبد الله المحيطيب
0046 اسامه عبد اللطيف غياض الضفيري
0047 عبد العزيز سليمان سلامه الجميلى
0048 نادر سليمان حسن حساوى
0049 جزاع خالد خضير المطيري
0050 حمد متعب صنت المطيرى
0051 سيد يوسف سيد محمد سيد على رجب
0052 محمد عايد محمد الضليعى
0053 على مختار عبد الله احمد
0054 نواف خالد ابراهيم العتيبى
0055 سعد ربيع صلبوخ العنزى
0056 فهد موسى راضي مشاري
0057 سلطان نايف حميد الشمري
0058 مساعد مفلح رباح المطيرى
0059 يوسف مبارك هجرس حجرف
0060 عبد الرحمن جابر محمد المرى
0061 على احمد عمر العامر
0062 علي احمد على الحداد
0063 شنيفى الحميدى محمد الماجدى
0064 عبد العزيز ياسر عبد اللطيف الصفران
0065 ناصر حمد محمد المرى
0066 حمد خالد على السميطى
0067 بدر ناصر على القطان
0068 وليد خالد على العلى
0069 طارق خليل حسين عابدين ووالدته
0070 فهد علي ندى الظفيري
0071 ضارى عبد اللطيف سليمان العريفان
0072 جلال عثمان شنيف عطيه الفضلي
0073 عدنان خميس عبدالله خضير
0074 محسن هادى حسين العجمى
0075 سعود غازي عيد العتيبي
0076 عبدالله يوسف محمد احمد عبدالله
0077 محمد شعبان محمد العنزى
0078 عبد اللطيف محمود عبد الهادى محمد
0079 مبارك عبد العزيز عبد الله الضرمان
0080 سعود عبدالعزيز عبدالله المطوع
0081 سعد حميد صالح الجدي
0082 سلطان جمعان صعفك المطيري
0083 فهد دلي عرنان مشعل العنزي
0084 ثامر عصرى عشوى العنزى
0085 محمد عبد الله محمد الزيد
0086 طارق موسى عبد الله الذويخ
0087 عبد الله محمد تركى رجب
0088 احمد بدر سعد المنيفى
0089 هانى محمود حسين مسيب محمد
0090 شايع علي شايع احمد منصور
0091 مشعل صنهات سرهيد المطيري
0092 فيصل هاني حسين موسى
0093 عبد الرحمن خليفه عبد الله المطيري
0094 احمد يعقوب احمد الحسينى
0095 احمد عباس بندر حسين
0096 علي اسماعيل علي اسماعيل
0097 صالح حميدى صالح الخالدى
0098 عبد العزيز جراح عبد المحسن الشبلى
0099 عبد الرحمن فوءاد سيد عبد الرحمن الرفاعى
0100 فهد كنعان فراج الشمرى
0101 مطلق محمد رجا الفيله
0102 فهد احمد سعد المنيفى
0103 ياسر عبد الله عايض العتيبى
0104 ضارى مهدى صالح العطار
0105 طلال كهف فيحان المطيرى
0106 عبد العزيز مهدى صالح العطار
0107 ابراهيم طه حسون طه
0108 جاسم محمد على العتيبى ووالدته
0109 مساعد عبد المحسن عزاره الشمرى
0110 سالم خالد سالم الصباح
0111 فهد حمد ختام حربى
0112 احمد عماد حميد عبدالله خلف
0113 على اسماعيل ابراهيم الطباخ
0114 راشد حمود جاسم الحريجى
0115 خليفه جاسم محمد الياقوت
0116 سلامه حسين سلامه عياد
0117 علي حسين قاسم محمد
0118 عبدالرحمن فيصل قاسم انى
0119 عامر محارب عواض صالح
0120 خلف سطام عبيد العياده الشمري
0121 نصار جابر نصار الشمري
0122 غازي بدر عبدالله الحربي
0123 محمد حسن محمد حيات
0124 عمر مساعد عبد الله الحلبى
0125 مشارى عبد الرزاق عبد المحسن السبع
0126 ناصر عبدالعظيم محمد جواد معرفى
0127 عبد الله حسن عباس حسين
0128 عبدالرحمن علي عبدالله احمد
0129 مبارك بسام مبارك المباركى
0130 سعد غرير عياد العدوانى
0131 عبد الله مساعد عبد الله الحلبى
0132 هشام مصعب عبد الواحد امان
0133 على نافع سالم الرشيدى
0134 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن العتيبى
0135 مشاري فضل حكم جمعان
0136 حمد محمد عطيه صغير
0137 مالك سعيد على الشهرى
0138 احمد عبد الله فريح الرشيدى
0139 عبد الرزاق محمد فضل المسباح
0140 خالد خميس خويطر العنزى
0141 طلال عبيد راشد ابو لبقه
0142 عبد الوهاب سليمان عويضان القحطاني
0143 محمد جاسم محمد الخميس
0144 معباس عبد الهادي معباس العتيبي
0145 صالح ابراهيم محمد العجمي
0146 طارق ابراهيم عبد الوهاب الفارس
0147 محمد فرحان مسلم العنزى
0148 عبد العزيز أسعد عبد العزيز الراشد
0149 ناصر سلطان جفين الدويش
0150 فاضل حسن مهدى طاهر
0151 فهد نجا مفلح الرشيدى
0152 سعد رشيد سعد الحربى
0153 فايز مفرج فايز السبيعى
0154 عبد الله طارق فالح حسن
0155 عبدالعزيز سعود ابداح اقريعيط
0156 عبد الله احمد عبد الله احمد
0157 ماجد معيض هاجد العتيبى
0158 احمد حزام مطلق المطيرى
0159 احمد عقلا شارع الظفيرى
0160 نايف عثمان ليل المطيرى
0161 محمد مهدى عبد الله رضا
0162 محمد شاكر عبد النبى الاربش
0163 عدنان ابو الحسن باقر الحسيني
0164 عبد العزيز محمد ابراهيم العصفور
0165 بدر عليان عاصى الحربى
0166 محمد علي محمد السهلي
0167 مبارك عبد الفتاح مبارك المحميد
0168 هاشم مختار مجيد الكوت
0169 نايف على طعمه الشمرى
0170 عمار خليل حبيب الزيدي
0171 عبد العزيز طامى جبر الفضلى
0172 حسن فيصل صادق الجمعه
0173 محمد عبد الله موسى الغريب
0174 يعقوب محمد غلوم جعفر
0175 مشارى سالم ضارى العنزى
0176 احمد ناصر حباب الدوسرى
0177 عبد العزيز يوسف غلوم درويش
0178 يوسف عبد العزيز عبدالرزاق النجار
0179 على عبد الرسول عبد الله الدريس
0180 مشعل ذياب صياح العنزى
0181 حسين عباس عبد الخضر عبدال
0182 محمد عبدالهادى ماجد المزيدى
0183 محمد احمد سيد محمد السيد عبدالرسول
0184 محمد عادل عيسى بوحمد
0185 احمد امين حسين الشمالى
0186 جعيدان ثوينى عبيد الحسيني
0187 حسين على حسين عبدالله
0188 مشاري بشير خليف العنزي
0189 نايف بشير خليف العنزي
0190 عبدالله عبدالرحمن عثمان سعيد
0191 خالد الحميدى حمدان الرشيدى
0192 مشعل مطر عبدالله الهرشاني
0193 حسين محمد حسن كمشاد
0194 مشاري فواز تركى المطيرى
0195 محمد عبد الرحمن محمد السريع
0196 محمد عمر عبدالله
0197 شملان على حسين حبيب
0198 جراح سعدي ضاري العاقول العنزي
0199 احمد مطلق سعود بو ظهير
0200 حسن عبدالرحمن حسن العجمي
0201 فارس سعد فالح المطيرى
0202 احمد محمد يوسف الشعيب
0203 فهد مطلق طلق المطيري
0204 عبدالرحمن عبدالعزيز احمد الشطي
0205 متعب ترحيب خالد المطيرى
0206 احمد على احمد الفودرى
0207 على هاشم باقر جوهر
0208 علي حجى مطلق الدويله
0209 ناصر محمد على الخرس
0210 فهاد عامر فيصل العجمى
0211 عبدالعزيز سليم ناعس المطيري
0212 فهد عبد الرحمن خليفه العمران
0213 جزاع طلال فيحان الشريف المطيري
0214 احمد محمد عبد الامير اشكنانى
0215 عبد الرحمن محمد عبد الله الكندري
0216 يوسف توفيق يوسف الفرهود
0217 مصطفى حسين اكبر اشكنانى
0218 يعقوب عيد خلف الرشيدي
0219 عبد الرحمن محمد حسين الكندري
0220 فهد جابر صياد الخالدى
0221 عمر حمد عياد الرشيدى
0222 محمد علي حاجي رمضان
0223 ناصر حسن علي كرم
0224 عادل حسين محمد المطيرى
0225 بندر منسي مطر الشمري
0226 سعود دغيم سعود الضويحى
0227 محمد حسين احمد الحساوى
0228 جاسم محمد نوح المسباح
0229 موسى قاسم على مراد
0230 حامد اسماعيل ابراهيم الانصاري
0231 احمد يوسف عطيه الشمرى
0232 بدر ناصر سرور العتيبى
0233 ظافر عايض مرزوق العجمى
0234 عبدالله نايف جوهر عرنان
0235 فهد عبد الله محمد الدوسرى
0236 حمود محمد عبدالله العنزى
0237 متعب عجمى متعب الرشيدى
0238 محمد فهد جواد بو حمد
0239 فهد خليفه سلمي المطيري
0240 احمد عبد الله شعبان غلوم
0241 يوسف مساعد يوسف العلى
0242 بدر زايد مزيد زايد
0243 حسين علي حاجي رمضان
0244 يوسف يعقوب يوسف غلوم
0245 صالح يوسف صالح الملا
0246 سلمان حسن محمد ميرزا
0247 على جاسم سلطان الفضلى
0248 احمد على حبيب الجسام
0249 سالم شاكر عباس المطوع
0250 يوسف حسين يوسف الملا
0251 محمد مبارك الصيفي حزام الصيفي
0252 حسين هلال عبد الرحمن سلطان
0253 على عادى غازى الهرشانى
0254 مشارى مناور نزال العنزى
0255 خالد فلاح غانم الخالدى
0256 طارق غازى حربى الجشعم
0257 غازى فيصل محمد الوقيان
0258 مصعب يعقوب مبارك المجدلى
0259 عبد الله محمد عبيد الشمرى
0260 عبدالعزيز سعد ماجد العنزى
0261 يوسف عبد العزيز محمد ذياب
0262 سعود على هذال الحربى
0263 عماد كاظم حسن نصرالله
0264 سعود عبد العزيز خليل الرامزى
0265 على فاضل مجيد القرينى
0266 فيصل سالم احمد العثمان
0267 مشعل يونس ابراهيم الابراهيم
0268 ماجد سعد سعيد العنزى
0269 يوسف خالد كويمان العنزي
0270 سعد عبدالله سعد الغانم
0271 عبد الله فيصل عبد العزيز المسلم
0272 عباس على حاجي رمضان
0273 فهد لافى دليم الحربى
0274 نواف حسن غازى الجعيدى
0275 محمد عبد الله سالم المرشاد
0276 عبدالعزيز على سعود فايز
0277 فيصل سمير محمود جمعه
0278 عبد الله عبد العزيز عبد اللطيف الماص
0279 عبد اللطيف عبود منفي العنزي
0280 يوسف طلال يوسف ال بن على
0281 علي طارق علي العسعوسي
0282 عبدالرحمن ماهر احمد
0283 عبدالله يوسف عبد الله الهولى
0284 منصور محمد لافى سليمان
0285 فهد حمد مسفر الحيانى
0286 فيصل فهد محمود المغربى
0287 عبد الرحمن مطلق محسن العجمى
0288 ناصر عبد الله حماد الجدعان
0289 يوسف خلف مسلم الحربى
0290 صلاح مناور نزال العنزي
0291 حسين عبداللطيف محمد
0292 فيصل عادل محمد الخليفه
0293 نهار عبدالله نهار زبيل
0294 نواف فهد عبد الله المعتوق
0295 محمد محسن مصلط المطيرى
0296 فيصل خالد جراح الابراهيم
0297 يوسف خالد عبد الرحمن المنصور
0298 حمزه محمد عباس الشرف
0299 مطلق محمد مطلق الزعبى
0300 عبد الوهاب محمد عبد المحسن الصايغ
0301 محمد مهدى حسين القلاف
0302 على غريب حسين ابل
0303 خالد محمد ابل الكندري