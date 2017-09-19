أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني الدفعة الأولى من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017 والتي تشتمل على 303 قسيمة بمساحة2400 م.، للمخصص لهم حتى تاريخ : 2012/2/9 وذلك وفقاً للمواعيد التالية: أولاً يومي الأحد و الأثنين 2017/9/24 2017/9/25 -توزيع بطاقات القرعة

ثانياً يوم الثلاثاء 2017 / 9 /26 -توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الاربعاء 2017 / 9 /27 لإجراء عملية القرعة.

وطلبت من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ودعت المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2017 / 9 / 26 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

وأكدت المؤسسة أن المواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وهذه الأسماء التي أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

0001 احمد فهاد هندي فهد

0002 ابراهيم طلاق فلاح الهاجرى

0003 وسمى صياح نافل العازمى

0004 سلطان مثيب مرزوق العبدلى

0005 احمد غانم سالم عبدالرزاق

0006 عجران فيصل سعد السبيعي

0007 عيسى حمد عيسى العون

0008 على عبدالله النتيفى

0009 راشد عبدالرحمن صلال المطيري

0010 عبدالله مساعد يوسف بوغيث

0011 اشرف مبارك محمد الحمار

0012 عادل حسن فتح الله رضا

0013 على ناصر على الرومى

0014 رائد سعد جوهر مبروك

0015 شايع صالح عبدالله المطيري

0016 عادل عبدالعزيز احمد مراد

0017 فيصل ناشي مفرح الرشيدي

0018 عادل عبد الله غلوم التميمى

0019 سالم محمد سالم الراشد

0020 عادل حسن مصطفى صادق

0021 مشاري بندر دعسان الديحاني

0022 امير مراد على مراد

0023 علي مصطفى رجب رضا

0024 مساعد عبدالله عبدالسيد عبدالله

0025 نايف نقا نافل العازمى

0026 عبدالعزيز سلطان ناصر المطيرات

0027 فهد محمد سليمان الصغير

0028 عبد الرحمن فهد فيحان الزعبى

0029 خالد عايد سرتيب عاشور الشمري

0030 رشيد مفظي طريف خلف بوظهير

0031 جراح فيصل ناصر العلبان

0032 محمد ياسين مال الله ابراهيم

0033 فهد ناصر على العجمى

0034 متعب عجمى متعب المطيرى

0035 مصطفى حسين على الخرس

0036 داود محمد هادي محمد رضا

0037 حمد جاسم حمد الشطى

0038 محمد مبارك فرج العجيل

0039 علي محمد كامل

0040 محمد مساعد يوسف بوغيث

0041 حسين على جابر الكريبى المري

0042 ضارى محمد صالح الجسار

0043 محمد يعقوب يوسف الصايغ

0044 عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد

0045 عبد الله خليفه عبد الله المحيطيب

0046 اسامه عبد اللطيف غياض الضفيري

0047 عبد العزيز سليمان سلامه الجميلى

0048 نادر سليمان حسن حساوى

0049 جزاع خالد خضير المطيري

0050 حمد متعب صنت المطيرى

0051 سيد يوسف سيد محمد سيد على رجب

0052 محمد عايد محمد الضليعى

0053 على مختار عبد الله احمد

0054 نواف خالد ابراهيم العتيبى

0055 سعد ربيع صلبوخ العنزى

0056 فهد موسى راضي مشاري

0057 سلطان نايف حميد الشمري

0058 مساعد مفلح رباح المطيرى

0059 يوسف مبارك هجرس حجرف

0060 عبد الرحمن جابر محمد المرى

0061 على احمد عمر العامر

0062 علي احمد على الحداد

0063 شنيفى الحميدى محمد الماجدى

0064 عبد العزيز ياسر عبد اللطيف الصفران

0065 ناصر حمد محمد المرى

0066 حمد خالد على السميطى

0067 بدر ناصر على القطان

0068 وليد خالد على العلى

0069 طارق خليل حسين عابدين ووالدته

0070 فهد علي ندى الظفيري

0071 ضارى عبد اللطيف سليمان العريفان

0072 جلال عثمان شنيف عطيه الفضلي

0073 عدنان خميس عبدالله خضير

0074 محسن هادى حسين العجمى

0075 سعود غازي عيد العتيبي

0076 عبدالله يوسف محمد احمد عبدالله

0077 محمد شعبان محمد العنزى

0078 عبد اللطيف محمود عبد الهادى محمد

0079 مبارك عبد العزيز عبد الله الضرمان

0080 سعود عبدالعزيز عبدالله المطوع

0081 سعد حميد صالح الجدي

0082 سلطان جمعان صعفك المطيري

0083 فهد دلي عرنان مشعل العنزي

0084 ثامر عصرى عشوى العنزى

0085 محمد عبد الله محمد الزيد

0086 طارق موسى عبد الله الذويخ

0087 عبد الله محمد تركى رجب

0088 احمد بدر سعد المنيفى

0089 هانى محمود حسين مسيب محمد

0090 شايع علي شايع احمد منصور

0091 مشعل صنهات سرهيد المطيري

0092 فيصل هاني حسين موسى

0093 عبد الرحمن خليفه عبد الله المطيري

0094 احمد يعقوب احمد الحسينى

0095 احمد عباس بندر حسين

0096 علي اسماعيل علي اسماعيل

0097 صالح حميدى صالح الخالدى

0098 عبد العزيز جراح عبد المحسن الشبلى

0099 عبد الرحمن فوءاد سيد عبد الرحمن الرفاعى

0100 فهد كنعان فراج الشمرى

0101 مطلق محمد رجا الفيله

0102 فهد احمد سعد المنيفى

0103 ياسر عبد الله عايض العتيبى

0104 ضارى مهدى صالح العطار

0105 طلال كهف فيحان المطيرى

0106 عبد العزيز مهدى صالح العطار

0107 ابراهيم طه حسون طه

0108 جاسم محمد على العتيبى ووالدته

0109 مساعد عبد المحسن عزاره الشمرى

0110 سالم خالد سالم الصباح

0111 فهد حمد ختام حربى

0112 احمد عماد حميد عبدالله خلف

0113 على اسماعيل ابراهيم الطباخ

0114 راشد حمود جاسم الحريجى

0115 خليفه جاسم محمد الياقوت

0116 سلامه حسين سلامه عياد

0117 علي حسين قاسم محمد

0118 عبدالرحمن فيصل قاسم انى

0119 عامر محارب عواض صالح

0120 خلف سطام عبيد العياده الشمري

0121 نصار جابر نصار الشمري

0122 غازي بدر عبدالله الحربي

0123 محمد حسن محمد حيات

0124 عمر مساعد عبد الله الحلبى

0125 مشارى عبد الرزاق عبد المحسن السبع

0126 ناصر عبدالعظيم محمد جواد معرفى

0127 عبد الله حسن عباس حسين

0128 عبدالرحمن علي عبدالله احمد

0129 مبارك بسام مبارك المباركى

0130 سعد غرير عياد العدوانى

0131 عبد الله مساعد عبد الله الحلبى

0132 هشام مصعب عبد الواحد امان

0133 على نافع سالم الرشيدى

0134 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن العتيبى

0135 مشاري فضل حكم جمعان

0136 حمد محمد عطيه صغير

0137 مالك سعيد على الشهرى

0138 احمد عبد الله فريح الرشيدى

0139 عبد الرزاق محمد فضل المسباح

0140 خالد خميس خويطر العنزى

0141 طلال عبيد راشد ابو لبقه

0142 عبد الوهاب سليمان عويضان القحطاني

0143 محمد جاسم محمد الخميس

0144 معباس عبد الهادي معباس العتيبي

0145 صالح ابراهيم محمد العجمي

0146 طارق ابراهيم عبد الوهاب الفارس

0147 محمد فرحان مسلم العنزى

0148 عبد العزيز أسعد عبد العزيز الراشد

0149 ناصر سلطان جفين الدويش

0150 فاضل حسن مهدى طاهر

0151 فهد نجا مفلح الرشيدى

0152 سعد رشيد سعد الحربى

0153 فايز مفرج فايز السبيعى

0154 عبد الله طارق فالح حسن

0155 عبدالعزيز سعود ابداح اقريعيط

0156 عبد الله احمد عبد الله احمد

0157 ماجد معيض هاجد العتيبى

0158 احمد حزام مطلق المطيرى

0159 احمد عقلا شارع الظفيرى

0160 نايف عثمان ليل المطيرى

0161 محمد مهدى عبد الله رضا

0162 محمد شاكر عبد النبى الاربش

0163 عدنان ابو الحسن باقر الحسيني

0164 عبد العزيز محمد ابراهيم العصفور

0165 بدر عليان عاصى الحربى

0166 محمد علي محمد السهلي

0167 مبارك عبد الفتاح مبارك المحميد

0168 هاشم مختار مجيد الكوت

0169 نايف على طعمه الشمرى

0170 عمار خليل حبيب الزيدي

0171 عبد العزيز طامى جبر الفضلى

0172 حسن فيصل صادق الجمعه

0173 محمد عبد الله موسى الغريب

0174 يعقوب محمد غلوم جعفر

0175 مشارى سالم ضارى العنزى

0176 احمد ناصر حباب الدوسرى

0177 عبد العزيز يوسف غلوم درويش

0178 يوسف عبد العزيز عبدالرزاق النجار

0179 على عبد الرسول عبد الله الدريس

0180 مشعل ذياب صياح العنزى

0181 حسين عباس عبد الخضر عبدال

0182 محمد عبدالهادى ماجد المزيدى

0183 محمد احمد سيد محمد السيد عبدالرسول

0184 محمد عادل عيسى بوحمد

0185 احمد امين حسين الشمالى

0186 جعيدان ثوينى عبيد الحسيني

0187 حسين على حسين عبدالله

0188 مشاري بشير خليف العنزي

0189 نايف بشير خليف العنزي

0190 عبدالله عبدالرحمن عثمان سعيد

0191 خالد الحميدى حمدان الرشيدى

0192 مشعل مطر عبدالله الهرشاني

0193 حسين محمد حسن كمشاد

0194 مشاري فواز تركى المطيرى

0195 محمد عبد الرحمن محمد السريع

0196 محمد عمر عبدالله

0197 شملان على حسين حبيب

0198 جراح سعدي ضاري العاقول العنزي

0199 احمد مطلق سعود بو ظهير

0200 حسن عبدالرحمن حسن العجمي

0201 فارس سعد فالح المطيرى

0202 احمد محمد يوسف الشعيب

0203 فهد مطلق طلق المطيري

0204 عبدالرحمن عبدالعزيز احمد الشطي

0205 متعب ترحيب خالد المطيرى

0206 احمد على احمد الفودرى

0207 على هاشم باقر جوهر

0208 علي حجى مطلق الدويله

0209 ناصر محمد على الخرس

0210 فهاد عامر فيصل العجمى

0211 عبدالعزيز سليم ناعس المطيري

0212 فهد عبد الرحمن خليفه العمران

0213 جزاع طلال فيحان الشريف المطيري

0214 احمد محمد عبد الامير اشكنانى

0215 عبد الرحمن محمد عبد الله الكندري

0216 يوسف توفيق يوسف الفرهود

0217 مصطفى حسين اكبر اشكنانى

0218 يعقوب عيد خلف الرشيدي

0219 عبد الرحمن محمد حسين الكندري

0220 فهد جابر صياد الخالدى

0221 عمر حمد عياد الرشيدى

0222 محمد علي حاجي رمضان

0223 ناصر حسن علي كرم

0224 عادل حسين محمد المطيرى

0225 بندر منسي مطر الشمري

0226 سعود دغيم سعود الضويحى

0227 محمد حسين احمد الحساوى

0228 جاسم محمد نوح المسباح

0229 موسى قاسم على مراد

0230 حامد اسماعيل ابراهيم الانصاري

0231 احمد يوسف عطيه الشمرى

0232 بدر ناصر سرور العتيبى

0233 ظافر عايض مرزوق العجمى

0234 عبدالله نايف جوهر عرنان

0235 فهد عبد الله محمد الدوسرى

0236 حمود محمد عبدالله العنزى

0237 متعب عجمى متعب الرشيدى

0238 محمد فهد جواد بو حمد

0239 فهد خليفه سلمي المطيري

0240 احمد عبد الله شعبان غلوم

0241 يوسف مساعد يوسف العلى

0242 بدر زايد مزيد زايد

0243 حسين علي حاجي رمضان

0244 يوسف يعقوب يوسف غلوم

0245 صالح يوسف صالح الملا

0246 سلمان حسن محمد ميرزا

0247 على جاسم سلطان الفضلى

0248 احمد على حبيب الجسام

0249 سالم شاكر عباس المطوع

0250 يوسف حسين يوسف الملا

0251 محمد مبارك الصيفي حزام الصيفي

0252 حسين هلال عبد الرحمن سلطان

0253 على عادى غازى الهرشانى

0254 مشارى مناور نزال العنزى

0255 خالد فلاح غانم الخالدى

0256 طارق غازى حربى الجشعم

0257 غازى فيصل محمد الوقيان

0258 مصعب يعقوب مبارك المجدلى

0259 عبد الله محمد عبيد الشمرى

0260 عبدالعزيز سعد ماجد العنزى

0261 يوسف عبد العزيز محمد ذياب

0262 سعود على هذال الحربى

0263 عماد كاظم حسن نصرالله

0264 سعود عبد العزيز خليل الرامزى

0265 على فاضل مجيد القرينى

0266 فيصل سالم احمد العثمان

0267 مشعل يونس ابراهيم الابراهيم

0268 ماجد سعد سعيد العنزى

0269 يوسف خالد كويمان العنزي

0270 سعد عبدالله سعد الغانم

0271 عبد الله فيصل عبد العزيز المسلم

0272 عباس على حاجي رمضان

0273 فهد لافى دليم الحربى

0274 نواف حسن غازى الجعيدى

0275 محمد عبد الله سالم المرشاد

0276 عبدالعزيز على سعود فايز

0277 فيصل سمير محمود جمعه

0278 عبد الله عبد العزيز عبد اللطيف الماص

0279 عبد اللطيف عبود منفي العنزي

0280 يوسف طلال يوسف ال بن على

0281 علي طارق علي العسعوسي

0282 عبدالرحمن ماهر احمد

0283 عبدالله يوسف عبد الله الهولى

0284 منصور محمد لافى سليمان

0285 فهد حمد مسفر الحيانى

0286 فيصل فهد محمود المغربى

0287 عبد الرحمن مطلق محسن العجمى

0288 ناصر عبد الله حماد الجدعان

0289 يوسف خلف مسلم الحربى

0290 صلاح مناور نزال العنزي

0291 حسين عبداللطيف محمد

0292 فيصل عادل محمد الخليفه

0293 نهار عبدالله نهار زبيل

0294 نواف فهد عبد الله المعتوق

0295 محمد محسن مصلط المطيرى

0296 فيصل خالد جراح الابراهيم

0297 يوسف خالد عبد الرحمن المنصور

0298 حمزه محمد عباس الشرف

0299 مطلق محمد مطلق الزعبى

0300 عبد الوهاب محمد عبد المحسن الصايغ

0301 محمد مهدى حسين القلاف

0302 على غريب حسين ابل

0303 خالد محمد ابل الكندري