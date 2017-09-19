قالت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم الثلاثاء ان الجيش الاسرائيلي اسقط طائرة استطلاع ايرانية الصنع على الحدود مع سوريا.

واضافت وسائل الاعلام ان الجيش أطلق صاروخا من نوع (باتريوت) من منطقة صفد باتجاه الطائرة واصابها بشكل مباشر مشيرة إلى أن الجيش أعلن حالة التأهب على الحدود.

وافادت بان الطائرة من صنع ايراني واطلقت بواسطة مقاتلين من (حزب الله) الذي يستخدم هذه الطائرات.

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام اعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء ان طائرات اسرائيلية شنت غارتين جويتين على منطقة حدودية مع سوريا