أعلن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم الثلاثاء اتمام الترتيبات كافة مع وزارة التربية لضمان التحاق ابناء اصحاب (الجوزات المكتسبة) بالمدارس.

واكد مدير ادارة المعلومات بالجهاز عبدالله الفرحان، حرص الجهاز بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية على تسجيل التلاميذ من شريحة اصحاب الجوازات المكتسبة في المدارس.

ودعا الفرحان اولياء امور التلاميذ الذين لم يستكملوا حتى الان اجراءات تسجيل ابنائهم الى مراجعة ادارة المعلومات بالجهاز المركزي من اجل تزويدهم بالكتب اللازمة لتسهيل امورهم.

واشار الى ان الجهاز بصدد اصدار بطاقة تأمين صحي لشريحة اصحاب الجوازات المكتسبة لضمان العلاج في المراكز الصحية