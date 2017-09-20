التكريم يهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الائتمان وعلاقته بالإعلام بمختلف صوره



عادل الشنان

أشاد نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف بالدور الذي يقوم به الإعلام الكويتي في تسليط الضوء على إنجازات القطاع الحكومي.

وقال المضف خلال احتفال أقيم صباح امس بمناسبة يوم الإعلام بحضور ممثلي عدد من وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي المختصة: إن الدور الذي قام ولا يزال يقوم به الإعلام الكويتي في عرض ومتابعة إنجازات الجهات والمؤسسات الحكومية وبينها بنك الائتمان مهم وضروري لتسليط الضوء على النقاط المضيئة ودعم وتعزيز الجهود الرامية إلى دفع مسيرة العمل والإنجاز وتجاوز ما قد يظهر من عقبات وعراقيل، وهو دور يزداد أهمية وإلحاحا مع دخول عصر ثورة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المضف في كلمته أن دور الإعلام حيوي لبناء ومد الجسور مع جمهور المراجعين والمواطنين عبر تزويدهم بالمعلومات الصحيحة والموثوقة وتوضيح وشرح القوانين التي يقوم عليها عملها والتغييرات والتعديلات التي أدخلت عليها والفئات والشرائح المستفيدة من خدماتها.

وأضاف ان الإعلام الكويتي موضع فخر واعتزاز جميع الكويتيين بوصفه منارة للحرية والكلمة الصادقة والرأي الحر الجريء، والمسؤول في آن، مؤكدا انه كان دائما عند حسن الظن به في التحلي بالمسؤولية الوطنية، وضرب المثل بالالتزام بأخلاقيات المهنة، وأبرزها الدقة والموضوعية والحياد والمسؤولية والمصداقية.

وعبر عن أمله باستمرار الشراكة مع الإعلام الوطني الحر والنزيه، متمنيا استمرار التعاون وتكريسه ودعمه لمواجهة أعباء ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد المضف ان بنك الائتمان تبنى هذه الرؤية الإعلامية منذ 5 أعوام واليوم أتت ثمارها بفضل انضمام كوكبة شبابية مختصة إلى طاقم البنك، مؤكدا تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة بسواعد شباب وشابات الكويت الذين انخرطوا في العمل لدى البنك خلال السنوات الخمسة الماضية ونهضوا بهذه المؤسسة العريقة التي شيدها الآباء والأجداد بكل كفاءة مشهودة فأصبحوا امتدادا لهم ويستحقون تحية إكبار وإجلال على جهودهم.

وأشار المضف الى ان التكريم يهدف الى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الائتمان وعلاقته بالإعلام بمختلف صوره بحيث انها لا تنفصل عن الدور المجتمعي والتعاضد والتعاون مع كل فئات المجتمع، خاصة ان الإعلام له أهمية بأهمية تقديم الخدمات للمواطنين التي نحرص عليها كل الحرص مستذكرا صاحب السمو الأمير وقائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي قدم 60 عاما من العطاء للكويت بدأها بتوليه مديرا لإدارة الإرشاد والأنباء التي بفضلها اليوم نشهد الإعلام الكويتي المتميز والذي نفتخر به شامخا متفانيا.

وأثنى المضف على الدور الذي يقوم به الإعلام الكويتي في عرض ومتابعة إنجازات الجهات والمؤسسات الحكومية ومن بينها بنك الائتمان، موضحا ان هذا الدور مهم وحيوي لتسليط الضوء على النقاط المضيئة ودعم وتعزيز الجهود الرامية الى دفع مسيرة العمل والإنجاز وتجاوز ما قد يظهر من عقبات وعراقيل وهو دور يزداد أهمية وإلحاحا مع دخول عصر الثورة المعلوماتية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المضف الى ان الإعلام الكويتي كان ومازال موضع فخر واعتزاز للجميع بوصفه منارة للحرية والكلمة الصادقة والرأي الحر الجريء والمسؤول في الوقت ذاته، مبينا انه عند حسن الظن بالتحلي بالمسؤولية الوطنية، لاسيما انه من نحو نصف قرن حينما ظهرت الصحافة الحديثة في البلاد ضرب إعلامنا المثل القيم بالالتزام بأخلاقيات المهنة والمحافظة على قيمها وفي مقدمتها الدقة والموضوعية والحياد والمصداقية.

وعلى هامش التكريم تم تقديم عرض مرئي عن تطور الإعلام ومن ثم تكريم الإعلاميين والصحافيين وأصحاب المواقع الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعية واختتمت الفعالية بجولة في معرض الأخبار الذي نظمه بنك الائتمان واحتوى على لوحات لعدد من الصحف المحلية.