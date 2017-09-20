عادل الشنان

عقد اتحاد ملاك شقق عمارات مدينة جابر الأحمد السكنية جمعيته العمومية مساء امس الأول وناقش عددا من المواضيع وهي تختص بالتعديلات على بعض البنود الخاصة بالنظام الأساسي للاتحاد ومناقشة قيمة الاستقطاع على الملاك وفتح الحساب البنكي باسم الاتحاد وعملية تحصيل الاستقطاع مع مناقشة راتب مدير الاتحاد واعتماده.

وقد وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على التعديلات على النظام الأساسي بعد استماع لشرح تفصيلي من رئيس الجمعية العمومية جمال المشعل ومقارنة للبنود السابقة والمعدلة وتم اعتماد النظام الأساسي الجديد.

بعدها تمت مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الجمعية وبعد نقاش طويل وافقت الجمعية العمومية بأغلبية الحضور على أن يكون قيمة الاستقطاع 40 دينارا شهريا بعد شرح مفصل قدمه مدير الاتحاد حسين نزار حول هذا المبلغ ومدى الاستفادة منه من أجل الخدمات المستدامة للملاك.

كما وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على فتح حساب بنكي باسم الاتحاد في أحد البنوك الكويتية وأوكل الأمر لمجلس الإدارة بذلك، وتم الاتفاق على إعطاء حرية أكثر للملاك بدفع قيمة الاستقطاع سواء الدفع المباشر للمجلس مقابل وصولات يقدمها المجلس لهم أو التحويلات البنكية عن طريق الاستقطاع الشهري.

كما وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على قيمة راتب مدير الاتحاد.

وأخيرا تمت مناقشة بند ما يستجد من أعمال وتم الاتفاق على منح صلاحيات لمجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن عدة موضوعات أبرزها: دعم ميزانية الاتحاد من قبل الجهات الأخرى - الإشراف على الأجزاء المشتركة وعدم التعدي عليها من قبل بعض السكان - وقضية الإيجارات للشقق المخصصة لملاكها وغيرها من موضوعات.

وعرضت عدة توصيات أبرزها أن يبدأ الاستقطاع الشهري من يناير 2018، وتم التصويت عليه بالإجماع من قبل الأعضاء.

من أجواء اللقاء

٭ قام مجلس إدارة الاتحاد بتأجير خيمة وفرت فيها كل الخدمات والضيافة وتم تنصيبها في الساحة الخلفية للعمارات وتم عقد الجمعية العمومية بها.

٭ ثمن أعضاء الجمعية العمومية الجهود التي بذلها ولايزال يبذلها مجلس إدارة الاتحاد في سبيل تقديم خدمة مميزة لأعضاء الاتحاد.

٭ شارك مجموعة من المتطوعين في تنظيم الجمعية العمومية وقد قام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بتوجيه الشكر لهم.