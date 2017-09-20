فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م. أحمد الحصان عن إنجاز ٤% من مشروع انشاء واستكمال وصيانة الطرق والتقاطعات على طريق الدائري السابع، موضحا ان العمل بالمشروع يمشي بخطى ثابتة في بداية المشروع ونسعى نحو الانجاز والتسليم وفق المواعيد التعاقدية للمشروع دون وجود نسب تأخير تذكر بفضل الجهود المبذولة داخل المشروع من جميع العاملين الذين يبذلون قصارى جهدهم لانجاز المشروع والاستفادة منه في نهاية سنة ٢٠٢٠.

وقال الحصان ان النجاحات التي يحققها قطاع هندسة الطرق بفضل ودعم ومساندة وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع ايمانا منه بأهمية هذه المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها احداث نقلة نوعية لمنظومة الطرق على مستوى البلاد كونها دعامة ثابتة من دعامات النهضة الشاملة التي تسعى حكومتنا الرشيدة لتطبيقها ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن، مشددا على حرص القطاع على متابعة مشاريعه من خلال الزيارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد القطاع من اجهزته التنفيذية والعمل على إزالة كل العقبات التي قد تواجهها من خلال التعاون والتنسيق فيما بين وزارة الأشغال العامة والوزارات الاخرى.

وأشار الحصان الى ان الهدف من المشروع هو تسهيل الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية، ويشمل المشروع هذا المشروع جزءا من الطرق الإقليمية يربط بين طريق الفحيحيل والدائري السابع وصولا الى طريق السالمي بطول نحو ٩٣كم.